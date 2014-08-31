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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 31 августа 2014
Торино
31.08.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
90'
+2
Красная карточка
Н. Видич
84'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Жонатан
80'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Додо
Замена
К. Молинаро
️️️️
Н. Максимович
71'
66'
Желтая карточка
Эрнанес
56'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Я. М'Вила
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
О. Эль-Каддури
55'
Желтая карточка
Н. Максимович
42'
Пенальти не реализован!
М. Ларрондо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-2-3-1-1
93
Паделли
52
Максимович
83
Бово
24
Моретти
15
Глик
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
23
Ночерино
14
Гацци
9
Ларрондо
27
Квальярелла
4-2-3-1
1
Ханданович
15
Видич
15
Жуан
13
Раноккия
16
Додо
17
Медель
6
М'Вила
2
Жонатан
10
Эрнанес
8
Ковачич
9
Икарди
7
Эль-Каддури
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
7
Эль-Каддури
52
Максимович
3
Молинаро
3
Молинаро
52
Максимович
2
Жонатан
5
Нагатомо
5
Нагатомо
2
Жонатан
16
Додо
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
16
Додо
6
М'Вила
10
Освальдо
10
Освальдо
6
М'Вила
Остались в запасе
Торино
Интер
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Торино - Интер
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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