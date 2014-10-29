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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 29 октября 2014
Интер
29.10.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
90'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
Замена
Р. Крхин
️️️️
М. Ковачич
90'
+3
90'
+1
Замена
Л. Риццо
️️️️
П. Мба Обьянг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
90'
Желтая карточка
Г. Медель
81'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ж. Оби
78'
72'
Замена
Р. Сориано
️️️️
А. Дункан
64'
Замена
В. Реджини
️️️️
Д. Гастальделло
Замена
З. Кузманович
️️️️
Эрнанес
52'
48'
Желтая карточка
А. Паломбо
Желтая карточка
М. Ковачич
23'
21'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Гастон Камара
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Сампдория
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
16
Додо
13
Раноккия
15
Жуан
15
Видич
17
Медель
10
Эрнанес
8
Ковачич
10
Оби
9
Икарди
8
Паласио
4-3-3
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
5
Гастальделло
26
Романьоли
15
Месба
14
Мба Обьянг
32
Дункан
17
Паломбо
77
Окака-Чука
11
Габбиадини
23
Эдер
10
Оби
15
Мбайе
15
Мбайе
10
Оби
10
Эрнанес
8
Кузманович
8
Кузманович
10
Эрнанес
8
Ковачич
21
Крхин
21
Крхин
8
Ковачич
5
Гастальделло
13
Реджини
13
Реджини
5
Гастальделло
14
Мба Обьянг
14
Риццо
14
Риццо
14
Мба Обьянг
32
Дункан
21
Сориано
21
Сориано
32
Дункан
Остались в запасе
Интер
Сампдория
29
Гастон Камара
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
96
Самуэле Массоло
ВР
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
29
Гастон Камара
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
96
Самуэле Массоло
ВР
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Интер - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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