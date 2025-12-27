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Неманья Видич
Новости
Неманья Видич - новости
Завершил карьеру
21 октября 1981 (44), Ужице
#15 | Защитник
188 см | 84 кг
Сербия
Статистика
Новости
Публикации
Брат экс-спартаковца Видича найден мертвым
21 января
Символическая сборная «Спартака» за последние 25 лет
2025.12.27 09:05
4
Ловчев назвал единственного игрока «Спартака», который сильнее его
2025.12.06 14:57
4
Экс-гендиректор «Спартака» назвал лучшего игрока команды в XXI веке
2025.09.30 11:04
6
Экс-игрок «Спартака» – претендент на включение в Зал славы АПЛ
2025.09.09 17:13
5
Майсторович определил лучшего серба в истории РПЛ
2025.06.21 22:16
1
Бруну Фернандеш повторил антирекорд Видича в «МЮ»
2024.12.27 11:21
10 лучших трансферов в АПЛ в 21-м веке по версии Give me Sport – есть переход из «Спартака»
2024.12.01 15:43
10 лучших центральных защитников в истории АПЛ по версии GiveMeSport – есть экс-спартаковец
2024.10.22 08:04
1
10 лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в 21-м веке по версии Goal – есть экс-спартаковец
2024.10.02 15:25
1
10 лучших защитников в истории АПЛ по версии FourFourTwo – есть экс-спартаковец
2024.08.22 20:02
3
Стали известны детали трансфера Видича в «Спартак» в 2004 году
2024.07.05 11:05
4
Три лучших трансфера в истории «Спартака» по версии Мацуева
2024.04.20 14:28
4
Три лучших серба в истории РПЛ по версии Коромана
2024.03.19 00:52
3
РФС утвердил состав звезд, приглашенных на матч Россия – Сербия
2024.02.26 22:44
6
Бояринцев назвал топ-3 легионеров, с которыми играл за «Спартак»
2024.02.05 12:16
6
Тихонов назвал лучшего легионера в истории «Спартака»
2024.01.22 21:40
2
Фердинанд определил лучший зимний трансфер в истории АПЛ – он связан с Россией
2024.01.21 16:55
3
РФС намерен пригласить трех экс-футболистов РПЛ на матч Россия – Сербия
2024.01.17 21:55
2
ESPN составила списки топ-3 лучших и худших зимних трансферов «МЮ»
2024.01.03 14:00
1
Магуайр повторил достижение экс-спартаковца Видича
2023.12.09 09:33
Пьянович рассказал, почему Видич перешел в «Спартак» до трансфера в «Манчестер Юнайтед»
2023.10.12 14:09
1
Бабич назвал известного защитника «Спартака», на которого он будет равняться
2023.08.30 09:51
4
Зенитовец Эракович признался, что его кумиром был экс-игрок «Спартака»
2023.08.09 14:59
3
Видич, Робсон, Мостовой и другие: в августе пройдет матч легенд «Спартака» против сборной России
2023.08.02 19:38
2
Агент Селюк: «Я приводил Видича в «Шахтер» за 6 миллионов. Он не прошел медосмотр, и его взял «Спартак»
2022.05.31 18:10
2
Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ
2021.04.27 09:27
2
«СЭ»: Видич и Лазович отказались работать в штабе Николича в «Локомотиве»
2020.05.14 11:33
5
Бывший игрок «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Видич может стать генеральным директором «Црвены Звезды»
2020.02.10 15:34
2
Видич: «Гвардиола изменил Месси, сделав его непредсказуемым»
2019.09.09 19:59
2
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
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У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
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