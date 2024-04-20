Три лучших трансфера в истории «Спартака» по версии Мацуева

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев выделил самые удачные покупки игроков в истории клуба.
- Неманья Видич – за 4,45 млн евро в 2004 году;
- Алекс – за 5 млн евро в 2009 году;
- Квинси Промес – за 11,5 млн евро в 2014 году и за 8,5 млн в 2021-м.
«Еще давно с Олегом Ивановичем [Романцевым] сошлись во мнении, что в «Спартаке» было три топ-приобретения: Видич, Алекс, Промес.
Видич – капитан «Манчестер Юнайтед», который выиграл все возможное и стал символом клуба.
Алекс – выдающийся художник стиля Гаврилова и Черенкова.
Промес – многолетний лидер. Если бы не трагические события, еще бы играл и приносил пользу клубу», – сказал Мацуев.