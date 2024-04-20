Три лучших трансфера в истории «Спартака» по версии Мацуева

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев выделил самые удачные покупки игроков в истории клуба.

Неманья Видич – за 4,45 млн евро в 2004 году;

Алекс – за 5 млн евро в 2009 году;

Квинси Промес – за 11,5 млн евро в 2014 году и за 8,5 млн в 2021-м.

«Еще давно с Олегом Ивановичем [Романцевым] сошлись во мнении, что в «Спартаке» было три топ-приобретения: Видич, Алекс, Промес.

Видич – капитан «Манчестер Юнайтед», который выиграл все возможное и стал символом клуба.

Алекс – выдающийся художник стиля Гаврилова и Черенкова.

Промес – многолетний лидер. Если бы не трагические события, еще бы играл и приносил пользу клубу», – сказал Мацуев.