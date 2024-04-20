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    • Три лучших трансфера в истории «Спартака» по версии Мацуева

    Три лучших трансфера в истории «Спартака» по версии Мацуева

    Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев выделил самые удачные покупки игроков в истории клуба.

    «Еще давно с Олегом Ивановичем [Романцевым] сошлись во мнении, что в «Спартаке» было три топ-приобретения: Видич, Алекс, Промес.

    Видич – капитан «Манчестер Юнайтед», который выиграл все возможное и стал символом клуба.

    Алекс – выдающийся художник стиля Гаврилова и Черенкова.

    Промес – многолетний лидер. Если бы не трагические события, еще бы играл и приносил пользу клубу», – сказал Мацуев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1713613785
    дезеув. 2011. за 6 млн €. гы-гы
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    slavа0508
    1713615280
    Хорошая тройка .
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    ss21
    1713615613
    Павлюченко 2002 год 0.7 млн €. Третий в списке бомбардиров Спартака, бронзовый призёр евро 2008. Тихонов 1992 год 0€ человек легенда. Как тебе такое Мацуев?
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    ...уефан
    1713615922
    ...и всё!(...
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    TIMOTHY
    1713617249
    Раз два и обчелся))) остальные деньжища выброшены на ветер) а за покупку 2021 года стыд и срам! Купить по дешёвке уголовника! Знали же что преступник,зачем !?? Где честь и достоинство? И говорите что не работает спам с судьями! После такой покупки от вас всего можно ожидать,в смысле пакостей
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