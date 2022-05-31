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  • Агент Селюк: «Я приводил Видича в «Шахтер» за 6 миллионов. Он не прошел медосмотр, и его взял «Спартак»

Агент Селюк: «Я приводил Видича в «Шахтер» за 6 миллионов. Он не прошел медосмотр, и его взял «Спартак»

31 мая 2022, 18:10
2

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся переходе защитника Неманьи Видича в «Шахтер».

Это произошло летом 2004 года – незадолго до трансфера сербского футболиста в «Спартак».

«К сожалению, так часто бывает, что околофутбольные вещи мешают определенным трансферам.

Как пример – Видич, который должен был перейти в «Шахтер». Он приехал в Донецк вместе с моим другим футболистом из «Црвены Звезды» Ненадом Лалатовичем.

Лалатович уже подписал контракт, а когда пришел Видич, какие-то негодяи и мерзавцы договорились с врачом, чтобы он поставил диагноз – что у Неманьи спина в таком состоянии, что ему сложно будет в дальнейшем продолжить карьеру.

Я приводил Видича в «Шахтер» за 6 миллионов долларов, а когда он не прошел медосмотр в Донецке, через пару недель «Спартак» взял его за 7 миллионов.

А дальше история всем известна: Неманья ушел из «Спартака» в «МЮ». Кто в этом случае остался в накладе? Верно, «Шахтер».

Кого я называю «мерзавцами и негодяями» в данном случае? Давайте так: возможно, это агенты – 90% из которых я считаю недобросовестными людьми», – заявил Селюк.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Спартак Шахтер Видич Неманья Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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alefreddy
1654017197
хорошая карьера как в Спартаке так и в АПЛ
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portero
1654021131
Ооо Селюк поставил диагноз себеподобным агентам, недобросовесные 90% . Молодец!!!
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