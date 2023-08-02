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    • Видич, Робсон, Мостовой и другие: в августе пройдет матч легенд «Спартака» против сборной России

    Видич, Робсон, Мостовой и другие: в августе пройдет матч легенд «Спартака» против сборной России

    Легенды сборной России и «Спартака» встретятся в ретроматче.

    Игра пройдет на «Открытие Арене» 18 августа.

    Участие в матче уже подтвердили: Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Дмитрий Парфенов, Александр Филимонов, Сальваторе Боккетти, Евгений Алдонин, Игорь Денисов, Дмитрий Сычев и другие футболисты. Приехать могут Неманья Видич, Мартин Йиранек, Луис Робсон и Маркао.

    Сборную России возглавит Юрий Семин, «Спартак» – Олег Романцев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.08.2023 19:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14879

      playsh 2 августа, 20:51

      Будем надеяться,что Мат ТВ осчастливит нас трансляцией.Ау,кто там владелец - помнится,Газпром-Медиа? Ты нас слышишь,Милляр?

      2
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 2 августа, 20:43

      да Видич пожалуй самый лучший защитник который последний был в команде

      2
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