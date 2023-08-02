Видич, Робсон, Мостовой и другие: в августе пройдет матч легенд «Спартака» против сборной России

Будем надеяться,что Мат ТВ осчастливит нас трансляцией.Ау,кто там владелец - помнится,Газпром-Медиа? Ты нас слышишь,Милляр?
Легенды сборной России и «Спартака» встретятся в ретроматче.
Игра пройдет на «Открытие Арене» 18 августа.
Участие в матче уже подтвердили: Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Дмитрий Парфенов, Александр Филимонов, Сальваторе Боккетти, Евгений Алдонин, Игорь Денисов, Дмитрий Сычев и другие футболисты. Приехать могут Неманья Видич, Мартин Йиранек, Луис Робсон и Маркао.
Сборную России возглавит Юрий Семин, «Спартак» – Олег Романцев.