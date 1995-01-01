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    «СЭ»: Видич и Лазович отказались работать в штабе Николича в «Локомотиве»

    Марко Николич, который с высокой долей вероятности сменит Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива», пытался пригласить в свой штаб двух бывших футболистов, выступавших в чемпионате России.

    По информации «Спорт-Экспресс», речь идет об экс-защитнике «Спартака» Неманье Видиче и экс-нападающем «Зенита» Дарко Лазовиче.

    Сообщается, что оба серба отказались работать в штабе Николича.

    В среду стало известно, что «Локомотив» в течение ближайших двух дней объявит о смене тренера.

    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1011

      Cleaner 58 минут назад

      Николич еще не тренер, а уже бардак и неразбериха в Локо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3045

      Борат 2 часа назад

      де*илы !
      в зените играл не даРко лазович, а даНко лазович - это совсем разные люди !
      гыгы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1464

      "supermax" > Борат 2 часа назад

      шизик борат назвал редакторов дебилами.....этому сайту осталось недолго

      2
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      Рейтинг: +14893

      sssrspartak > "supermax" 1 час назад

      он работает в редакции с литейным!ему можно!гы гы гы

      1
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      ...
      Рейтинг: +1464

      "supermax" > sssrspartak 1 час назад

      если это так, тогда еще веселее...шизик назвал сам себя дебилом...это ж уморительно...ему бы стендапчик свой замутить...а что...количество личностей позволяет

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      Рейтинг: +14893

      sssrspartak > "supermax" 1 час назад

      это я так!кто таких дибилов возьмет хоть в одну организацию!сидят дома на родительской шее или где-нидь в другом месте и от не фиг делать фигню строчат!я просто не понимаю админов сайта !неужели им нравится такое его состояние!какие то малолетки или недо тут во всю строчат непристойности и грязь ,а им хоть бы что!в ответ мы тоже им отвечаем конечно временами,но смотреть на такое просто неприятно!

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      Рейтинг: +1464

      "supermax" > sssrspartak 1 час назад

      да что поделать...пусть пишут)) ...это даже не куча дерьма, а всего лишь кучка))

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