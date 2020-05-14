«СЭ»: Видич и Лазович отказались работать в штабе Николича в «Локомотиве»

Марко Николич, который с высокой долей вероятности сменит Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива», пытался пригласить в свой штаб двух бывших футболистов, выступавших в чемпионате России.

По информации «Спорт-Экспресс», речь идет об экс-защитнике «Спартака» Неманье Видиче и экс-нападающем «Зенита» Дарко Лазовиче.

Сообщается, что оба серба отказались работать в штабе Николича.

В среду стало известно, что «Локомотив» в течение ближайших двух дней объявит о смене тренера.

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