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  • Уткин – об угрозах бойкотировать матчи «Локомотива» в случае ухода Семина: «А что сделали сами фанаты? Даже нытье в интернете совсем не активно»

Уткин – об угрозах бойкотировать матчи «Локомотива» в случае ухода Семина: «А что сделали сами фанаты? Даже нытье в интернете совсем не активно»

14 мая 2020, 10:39
3

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о том, что фанаты «Локомотива» угрожают бойкотом матчей в случае ухода Юрия Семина с поста главного тренера.

«Фанаты «Локомотива» просят игроков заступиться за Семина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время. Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Семина призвать игроков. У меня вопрос. А что сделали фанаты? Сами? Где флэш-мобы? Сколько-нибудь массовые? Изобретательные? Что дает понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких?

В Москве, например, не запрещены одиночные пикеты (это НЕ призыв). То есть отчасти одиночный пикет противоречит логике получения цифрового пропуска, но лишь отчасти. Можно было бы придумать массу всего. Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость. Но ничего не происходит. Раз так, я имею полное право считать, что либо массовой поддержки нет, либо, вы понимаете, тут нечем угрожать на будущее.

Ну, раз в такой момент никак невозможно сорганизоваться. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в Интернете. И даже это нытье совсем не активно. Докажите, что я неправ. Я признаю, если увижу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • По информации Нобеля Арустамяна, «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней.
  • Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
  • 73-летний специалист выиграл с командой 13 трофеев.

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Семин – об уходе из «Локомотива»: «С этими вопросами не ко мне»

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (3)
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Кнут Юхансон
1589445760
Я очень уважаю Семина, но человеку 73 года, может надо перейти на более спокойную работу или вообще отдохнуть, покайфовать от жизни
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порт
1589457149
Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость. ==================================== Я насчитал от Васи две акции, хотя но сказал про три. Кто насчитал больше?
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