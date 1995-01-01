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    Уткин – об угрозах бойкотировать матчи «Локомотива» в случае ухода Семина: «А что сделали сами фанаты? Даже нытье в интернете совсем не активно»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о том, что фанаты «Локомотива» угрожают бойкотом матчей в случае ухода Юрия Семина с поста главного тренера.

    «Фанаты «Локомотива» просят игроков заступиться за Семина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время. Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Семина призвать игроков. У меня вопрос. А что сделали фанаты? Сами? Где флэш-мобы? Сколько-нибудь массовые? Изобретательные? Что дает понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких?

    В Москве, например, не запрещены одиночные пикеты (это НЕ призыв). То есть отчасти одиночный пикет противоречит логике получения цифрового пропуска, но лишь отчасти. Можно было бы придумать массу всего. Я не сходя с места придумал три акции, которые могли бы показать а) активность и б) массовость. Но ничего не происходит. Раз так, я имею полное право считать, что либо массовой поддержки нет, либо, вы понимаете, тут нечем угрожать на будущее.

    Ну, раз в такой момент никак невозможно сорганизоваться. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в Интернете. И даже это нытье совсем не активно. Докажите, что я неправ. Я признаю, если увижу», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • По информации Нобеля Арустамяна, «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней.
    • Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
    • 73-летний специалист выиграл с командой 13 трофеев.

    Sport24: «Локомотив» предложит Семину должность в структуре клуба

    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

    Семин – об уходе из «Локомотива»: «С этими вопросами не ко мне»

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +214

      Кнут Юхансон 2 часа назад

      Я очень уважаю Семина, но человеку 73 года, может надо перейти на более спокойную работу или вообще отдохнуть, покайфовать от жизни

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      Рейтинг: +142

      Саладин > Кнут Юхансон 2 часа назад

      Вопросов нет, но пусть он это сам решит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1011

      Cleaner 3 часа назад

      Опыт борьбы со Смородской научил фанатов Локо, что борьба бесполезна. Если что то и поменяется в клубных делах, то только из за борьбы разных кланов внутри самого клуба.

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