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    «СЭ»: фанаты «Локомотива» угрожают бойкотом матчей в случае ухода Семина

    Болельщики «Локомотива» остались недовольны информацией о грядущем уходе Юрия Семина с поста главного тренера.

    По информации «Спорт-Экспресс», фанаты стали писать в соцсетях многим футболистам, призывая их заступиться за 73-летнего специалиста.

    Если же Семин все-таки покинет должность, болельщики грозят бойкотом матчей.

    В среду стало известно, что «Локомотив» в течение ближайших двух дней объявит о смене тренера. Вместо Семина, вероятнее всего, будет назначен серб Марко Николич.

    Sport24: «Локомотив» предложит Семину должность в структуре клуба

    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4157

      САДЫЧОК 2 секунды назад

      У , Сёмина был провальный период в Динамо Киев и а потом в Локо-но сейчас он в полном ПОРЯДКЕ ! И , увольнять его-это очень ПЛОХО !

      0
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      Рейтинг: +1317

      altezzik 3 минуты назад

      Сёмин единственный, кто даёт результат в Локомотиве. Без него паровоз покатится под откос.

      0
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      Рейтинг: +3636

      Дядя Серёжа 12 минут назад

      Если паровоз поехал никакой бойкот его не остановит

      0
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      Рейтинг: +9227

      parevg 30 минут назад

      Какой бойкот??? Если чемпионат и продолжат, то все равно при пустых трибунах, они специально под этот карантин увольнение шПалыча провели, потише все прошло, без акций болельщиков, без баннеров и свиста трибун...
      А что мы пишем в инете, им до лампочки.

      2
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      Рейтинг: +3046

      Борат 33 минуты назад

      пускай вадика евсеева назначают - он поставит паровозам рыготный футбол !
      гыгыгыггы

      0
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      Рейтинг: +637

      O-Z 1 час назад

      Позор руководству если это произойдёт. Ещё Тётю олю будем вспоминать и сравнивать.

      3
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      Рейтинг: +9227

      parevg > O-Z 23 минуты назад

      А что сравнивать, все будет как при ней! Будет ежегодная смена тренеров, команда скатится в середину таблицы, закроют Казанку, начнет загибаться академия, непонятные трансферы и много обещаний с нулевым результатом.

      1
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      Рейтинг: +14890

      sssrspartak 1 час назад

      не знаю ,почему палыча увольняют?нормальный тренер,и играют нормально!кому то попала возжа под мантию,вот и выкабениваются!

      2
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      Рейтинг: +1117

      acor94 2 часа назад

      Ничего страшного. Абонименты на сезон уже куплены))

      0
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      Рейтинг: +471

      моэм 2 часа назад

      У ребят ещё не прошли рвотные позывы от правления бабищи . а впереди опять смутные времена...что же касаемо руководящих чиновников , то для них вытереть ноги об простых людей в норме вещей...в России чиновник - бог.

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