«СЭ»: фанаты «Локомотива» угрожают бойкотом матчей в случае ухода Семина

Болельщики «Локомотива» остались недовольны информацией о грядущем уходе Юрия Семина с поста главного тренера.

По информации «Спорт-Экспресс», фанаты стали писать в соцсетях многим футболистам, призывая их заступиться за 73-летнего специалиста.

Если же Семин все-таки покинет должность, болельщики грозят бойкотом матчей.

В среду стало известно, что «Локомотив» в течение ближайших двух дней объявит о смене тренера. Вместо Семина, вероятнее всего, будет назначен серб Марко Николич.

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