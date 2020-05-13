Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

поддерживаю! ни при одном специалисте Локо не был так хорош как при Палыче. При нем молодежь жжет, а с его уходом про ребят забыть можно. А через год Кикнадзе закроет Казанку на которую забьют будущие тренеры. Смородская закрывала уже Локо-2, потому что тогда нужно было быть Миранчуками, чтобы молодого парня заметили. Теперь Кикнадзе закроет Казанку. Да, согласен годы идут. А что, Палыч себе замену что ли не подготовил? Пашинин, Лоськов, Оганесян, Батуренко, Хапов, они что не тренеры. А по лучше какого то там Николича будут. Я про этого серба в инете чуть нарыл инфы! кот в мешке одним словом. надеюсь Кикнадзе не задержится как Смородская. хочется как то не в смуте видеть клуб
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды Юрия Семина. По мнению экс-функционера, если она случится, то москвичи в течение нескольких лет не будут попадать в еврокубки.
«Могу спрогнозировать, что будет, если уйдeт Семин. Василий Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, который будет его слушать и в рот заглядывать, но результата не будет. Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Ольге Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против неe вывешивали на стадионе. Поверьте, оскорбления будут ещe жeстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу.
Во-вторых, начнeтся тренерская чехарда. Придeт, например, Марко Николич, у него ничего не получится и результат упадeт. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет», – сказал Наумов агентству «Р-Спорт».
- Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
- По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Сезон не возобновится раньше 21 июня.