Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды Юрия Семина. По мнению экс-функционера, если она случится, то москвичи в течение нескольких лет не будут попадать в еврокубки.

«Могу спрогнозировать, что будет, если уйдeт Семин. Василий Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, который будет его слушать и в рот заглядывать, но результата не будет. Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Ольге Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против неe вывешивали на стадионе. Поверьте, оскорбления будут ещe жeстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу.

Во-вторых, начнeтся тренерская чехарда. Придeт, например, Марко Николич, у него ничего не получится и результат упадeт. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет», – сказал Наумов агентству «Р-Спорт».