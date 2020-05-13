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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды Юрия Семина. По мнению экс-функционера, если она случится, то москвичи в течение нескольких лет не будут попадать в еврокубки.

    «Могу спрогнозировать, что будет, если уйдeт Семин. Василий Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, который будет его слушать и в рот заглядывать, но результата не будет. Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Ольге Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против неe вывешивали на стадионе. Поверьте, оскорбления будут ещe жeстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу.

    Во-вторых, начнeтся тренерская чехарда. Придeт, например, Марко Николич, у него ничего не получится и результат упадeт. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет», – сказал Наумов агентству «Р-Спорт».

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
    • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Сезон не возобновится раньше 21 июня.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2137

      absent32 19 минут назад

      поддерживаю! ни при одном специалисте Локо не был так хорош как при Палыче. При нем молодежь жжет, а с его уходом про ребят забыть можно. А через год Кикнадзе закроет Казанку на которую забьют будущие тренеры. Смородская закрывала уже Локо-2, потому что тогда нужно было быть Миранчуками, чтобы молодого парня заметили. Теперь Кикнадзе закроет Казанку. Да, согласен годы идут. А что, Палыч себе замену что ли не подготовил? Пашинин, Лоськов, Оганесян, Батуренко, Хапов, они что не тренеры. А по лучше какого то там Николича будут. Я про этого серба в инете чуть нарыл инфы! кот в мешке одним словом. надеюсь Кикнадзе не задержится как Смородская. хочется как то не в смуте видеть клуб

      4
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      Рейтинг: +3930

      vladik12 > absent32 13 минут назад

      Мне вот не нравится, что при Семине не оч зрелищный футбол.

      0
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      Рейтинг: +4349

      JTherry 1 час назад

      хоть Наумов и бывший президент Локо, а болеет за зенит... так с чего бы такая забота о Локо?

      1
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      Рейтинг: +140

      Саладин > JTherry 16 минут назад

      Это не забота - это факт. 20 лет топлю за Локо и когда у руля был не Палыч, всё было как говорит Наумов. Чехарда тренеров и игроков, огромные возможности отмыть бабла, но никакого футбола(

      1
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      Рейтинг: +3936

      Рубинище 1 час назад

      А с чего он решил, что с новым г.т. клуб будет на 6-8 месте.

      -2
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      Рейтинг: +246

      vla4839 > Рубинище 1 час назад

      Подумай,поанализируй

      5
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      Рейтинг: +465

      Artemka444 1 час назад

      жаль будет Локо!!!

      2
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      Рейтинг: +9223

      parevg 1 час назад

      Полностью согласен!!!!
      Мы всё это уже проходили при смородине, теперь повторятся те времена....
      Грызуна, все болельщики Локо уже прокляли, ждем когда его китайский вирус накроет!!!

      5
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      Рейтинг: +3930

      vladik12 > parevg 1 час назад

      Хорошо к тебе отношусь (в частности, потому что плюсуешь комменты), но желать корону другому человеку - не оч хорошо. Не стоит.

      1
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      Рейтинг: +3930

      vladik12 > parevg 1 час назад

      Почему вы Кикну называете Грызуном?)

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      Рейтинг: +9223

      parevg > vladik12 1 минуту назад

      Грузин - грызун

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