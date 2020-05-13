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  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

13 мая 2020, 20:59
21

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды Юрия Семина. По мнению экс-функционера, если она случится, то москвичи в течение нескольких лет не будут попадать в еврокубки.

«Могу спрогнозировать, что будет, если уйдeт Семин. Василий Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, который будет его слушать и в рот заглядывать, но результата не будет. Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Ольге Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против неe вывешивали на стадионе. Поверьте, оскорбления будут ещe жeстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу.

Во-вторых, начнeтся тренерская чехарда. Придeт, например, Марко Николич, у него ничего не получится и результат упадeт. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет», – сказал Наумов агентству «Р-Спорт».

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
  • По итогам 22 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • Сезон не возобновится раньше 21 июня.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (21)
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Artemka444
1589395441
жаль будет Локо!!!
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Рубинище
1589395863
А с чего он решил, что с новым г.т. клуб будет на 6-8 месте.
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JTherry
1589396274
хоть Наумов и бывший президент Локо, а болеет за зенит... так с чего бы такая забота о Локо?
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absent32
1589399071
поддерживаю! ни при одном специалисте Локо не был так хорош как при Палыче. При нем молодежь жжет, а с его уходом про ребят забыть можно. А через год Кикнадзе закроет Казанку на которую забьют будущие тренеры. Смородская закрывала уже Локо-2, потому что тогда нужно было быть Миранчуками, чтобы молодого парня заметили. Теперь Кикнадзе закроет Казанку. Да, согласен годы идут. А что, Палыч себе замену что ли не подготовил? Пашинин, Лоськов, Оганесян, Батуренко, Хапов, они что не тренеры. А по лучше какого то там Николича будут. Я про этого серба в инете чуть нарыл инфы! кот в мешке одним словом. надеюсь Кикнадзе не задержится как Смородская. хочется как то не в смуте видеть клуб
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paracetamol
1589403401
Не прощать - это правильно! Клеймо Кикнадзе с Герусом на всю оставшуюся жисть!
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Armani nn
1589405869
Было уже,плавали.В аккурат после Семина и отставки Эштрекова был у нас Муслин.Вот тогда и началось темное десятилетие с тренерской чехардой.
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acor94
1589435118
Ой не страшно, локо наименее любимый клуб из мск, распрадайте лидеров по другим московским клубам, а сами в фнл. В мск тесно четырем клубам сразу в рпл.
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paracetamol
1589437164
Руководству Локо наград не надо. Им главное - пилить!
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