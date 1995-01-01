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    Семин – об уходе из «Локомотива»: «С этими вопросами не ко мне»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать информацию о скором уходе с занимаемого поста.

    «С этими вопросами не ко мне, а к генеральному директору», – сказал Семин.

    • По информации Нобеля Арустамяна, «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней.
    • Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.
    • 73-летний специалист выиграл с командой 13 трофеев.

    Sport24: «Локомотив» предложит Семину должность в структуре клуба

    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Фанаты никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Клуб будет идти на седьмом-восьмом месте»

    «СЭ»: фанаты «Локомотива» угрожают бойкотом матчей в случае ухода Семина

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5661

      paracetamol 1 час назад

      Все руководство Локо к стенке!

      1
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      ...
      Рейтинг: +9227

      parevg > paracetamol 21 минуту назад

      Раскочегарить действующий паровоз, и в топку.

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