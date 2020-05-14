Семин – об уходе из «Локомотива»: «С этими вопросами не ко мне»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать информацию о скором уходе с занимаемого поста.

«С этими вопросами не ко мне, а к генеральному директору», – сказал Семин.

По информации Нобеля Арустамяна , «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней.

, «Локомотив» объявит о смене тренера в течение ближайших двух дней. Контракт Семина с клубом истекает 31 мая.

73-летний специалист выиграл с командой 13 трофеев.

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