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    Видич: «Гвардиола изменил Месси, сделав его непредсказуемым»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился мнением о прогрессе капитана «Барселоны» Лионеля Месси в конце прошлого десятилетия.

    «Гвардиола изменил Месси. Лео играл на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем. Гвардиола сделал из него центрального нападающего, и Месси стал лучше.

    Вся команда начала играть на него. Я играл против Месси дважды, и в обоих случаях мы проиграли. Тяжело признать, что «Барселона» была лучше нас. В 2009 году у нас была отличная команда, и мы могли проявить себя лучше», – сказал серб.

    • Видич вспомнил о двух финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 годах.
    • «Барса» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 и 3:1 соответственно.
    • Гвардиола возглавлял первую команду каталонцев с 2008 по 2012 год.
    • Месси всю профессиональную карьеру провел в «Барсе».

    Источник: The Athletic

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