Экс-гендиректор «Спартака» назвал лучшего игрока команды в XXI веке

Бывший генеральный директор «Спартака» Александр Шикунов считает защитника Неманью Видича лучшим игроком красно-белых в нынешнем столетии.

«В нулевых у нас Видич играл. Кто может быть лучше? Видич – это вообще топ-топ-топ. Человек в «Манчестере» играл, в том самом «Манчестере», в правильном, не который сейчас», – сказал Шикунов.