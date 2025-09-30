Экс-гендиректор «Спартака» назвал лучшего игрока команды в XXI веке

Бывший генеральный директор «Спартака» Александр Шикунов считает защитника Неманью Видича лучшим игроком красно-белых в нынешнем столетии.
«В нулевых у нас Видич играл. Кто может быть лучше? Видич – это вообще топ-топ-топ. Человек в «Манчестере» играл, в том самом «Манчестере», в правильном, не который сейчас», – сказал Шикунов.
- «Спартак» приобрел Видича у «Црвены Звезды» в июле 2004 года и продал в «Манчестер Юнайтед» в январе 2006-го.
- Серб провел за красно-белых 41 матч, забил 4 гола.
Источник: «Советский спорт»