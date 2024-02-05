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    • Бояринцев назвал топ-3 легионеров, с которыми играл за «Спартак»

    Бояринцев назвал топ-3 легионеров, с которыми играл за «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о лучших легионерах в составе команды в период его выступлений за красно-белых. Хавбек играл за москвичей в 2005–2007 и в 2009 годах.

    – Кто сильнейшие легионеры «Спартака» на вашей памяти?

    – Назову трех. Первый, без шансов для других, Видич. Сразу понял: Неманья быстро перерастет уровень российского футбола. Крепкий, высокий, а головой как играл!

    Второй – Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Честно, думал, он, как и Неманья, уедет в топ-5 лиг. Но, к сожалению, вернулся в Бразилию. Вроде как были семейные проблемы.

    Третий – давайте Йиранек. Выбираю между Погатецом и Мартином, но пусть будет чех. С ним мы провели длительный период в «Спартаке», он банально был дольше в этом клубе, – сказал Бояринцев.

    • Серб Неманья Видич провел за «Спартак» 31 матч в 2004–2005 годах и забил 4 гола.
    • Бразилец Алекс Мескини сыграл за красно-белых в 69 встречах в 2009–2011 годах, в которых 19 раз поражал ворота соперников.
    • Чех Мартин Йиранек выступал в «Спартаке» в 2004–2010 годах. На его счету 165 встреч и 4 гола за красно-белых.

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    Источник: Sport24

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    05.02.2024 12:16
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    Комментарии (11)
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    Project Бабангида
    1707125309
    выбирая между Мартином и Погатецом, вспомнил что Йиранек провозил больше всех)
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    СпорЦмен
    1707126357
    А как же Моцарт?
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1707128417
    Странно что Веллитона не назвал как по мне можно было его в тройку включить
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    SLADE2019
    1707128454
    Первый Видич, а все остальные вторые и третьи.
    Ответить
    fakeid
    1707134448
    номэд, промквас и болотоход однозначно за дезеува!
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    TIMOTHY
    1707141802
    Чушь какая то ! В этом столетии не было и нет в Спартаке топов
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707142683
    В середняке и цирке не бывает хороших футболистов
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    alefreddy
    1707145641
    мало перечислил но Видич точно звезда.Таких давно нет в команде и неизвестно когда появятся
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    WE ARE FOR PETER
    1707147667
    Под допингом все хороши
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