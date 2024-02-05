Бояринцев назвал топ-3 легионеров, с которыми играл за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о лучших легионерах в составе команды в период его выступлений за красно-белых. Хавбек играл за москвичей в 2005–2007 и в 2009 годах.
– Кто сильнейшие легионеры «Спартака» на вашей памяти?
– Назову трех. Первый, без шансов для других, Видич. Сразу понял: Неманья быстро перерастет уровень российского футбола. Крепкий, высокий, а головой как играл!
Второй – Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Честно, думал, он, как и Неманья, уедет в топ-5 лиг. Но, к сожалению, вернулся в Бразилию. Вроде как были семейные проблемы.
Третий – давайте Йиранек. Выбираю между Погатецом и Мартином, но пусть будет чех. С ним мы провели длительный период в «Спартаке», он банально был дольше в этом клубе, – сказал Бояринцев.
- Серб Неманья Видич провел за «Спартак» 31 матч в 2004–2005 годах и забил 4 гола.
- Бразилец Алекс Мескини сыграл за красно-белых в 69 встречах в 2009–2011 годах, в которых 19 раз поражал ворота соперников.
- Чех Мартин Йиранек выступал в «Спартаке» в 2004–2010 годах. На его счету 165 встреч и 4 гола за красно-белых.