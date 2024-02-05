Бояринцев назвал топ-3 легионеров, с которыми играл за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о лучших легионерах в составе команды в период его выступлений за красно-белых. Хавбек играл за москвичей в 2005–2007 и в 2009 годах.

– Кто сильнейшие легионеры «Спартака» на вашей памяти?

– Назову трех. Первый, без шансов для других, Видич. Сразу понял: Неманья быстро перерастет уровень российского футбола. Крепкий, высокий, а головой как играл!

Второй – Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Честно, думал, он, как и Неманья, уедет в топ-5 лиг. Но, к сожалению, вернулся в Бразилию. Вроде как были семейные проблемы.

Третий – давайте Йиранек. Выбираю между Погатецом и Мартином, но пусть будет чех. С ним мы провели длительный период в «Спартаке», он банально был дольше в этом клубе, – сказал Бояринцев.