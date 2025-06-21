Майсторович определил лучшего серба в истории РПЛ

Защитник «Динамо» Милан Майсторович выделил лучшего серба в истории РПЛ.
«Лучший сербский футболист в истории РПЛ? Ух, в России было много классных игроков из Сербии, сложно выбрать одного. Наверное, назову Неманью Видича.
Он не очень много матчей сыграл в России, но для меня это лучший сербский футболист в истории РПЛ», – сказал Майсторович.
- Видич провел за «Спартак» 41 матч, забил 4 гола.
- В 2006 году москвичи продали серба в «Манчестер Юнайтед» за 10,5 миллиона евро.
- Видич закончил карьеру в 2016 году.
Источник: «РБ Спорт»