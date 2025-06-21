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Майсторович определил лучшего серба в истории РПЛ

Сегодня, 22:16

Защитник «Динамо» Милан Майсторович выделил лучшего серба в истории РПЛ.

«Лучший сербский футболист в истории РПЛ? Ух, в России было много классных игроков из Сербии, сложно выбрать одного. Наверное, назову Неманью Видича.

Он не очень много матчей сыграл в России, но для меня это лучший сербский футболист в истории РПЛ», – сказал Майсторович.

  • Видич провел за «Спартак» 41 матч, забил 4 гола.
  • В 2006 году москвичи продали серба в «Манчестер Юнайтед» за 10,5 миллиона евро.
  • Видич закончил карьеру в 2016 году.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Динамо Спартак Видич Неманья Майсторович Милан
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