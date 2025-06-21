Майсторович определил лучшего серба в истории РПЛ

Защитник «Динамо» Милан Майсторович выделил лучшего серба в истории РПЛ.

«Лучший сербский футболист в истории РПЛ? Ух, в России было много классных игроков из Сербии, сложно выбрать одного. Наверное, назову Неманью Видича.

Он не очень много матчей сыграл в России, но для меня это лучший сербский футболист в истории РПЛ», – сказал Майсторович.