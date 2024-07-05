Стали известны детали трансфера Видича в «Спартак» в 2004 году

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак вспомнил детали трансфера в клуб Неманьи Видича в 2004 году.

– За Видичем вы лично летали в Белград раз семь.

– Это 2004-й, в Португалии проходил чемпионат Европы. Мотался туда – и заскакивал в Белград. Поэтому визитов семь было. «Црвена» попросила миллион долларов наличными, в чемодане. Отдавали в Австрии. Приехал президент клуба, легендарный Драган Джаич, с окружением.

– Воображение дорисовывает – чемодан в ресторане тихонечко пододвинули ему ногой.

– Да нет, что вы. В банке! Расписки от них получили!

– Ну и во сколько обошелся Видич?

– Изначально цена была семь миллионов евро. Разбили на три части. Но через год «Црвена» прислала официальное письмо с предложением выплатить все сразу, пообещав сбавить цену. Мы с Леонидом Федуном за счеты взялись. Получилось выгоднее вот так, как предлагали сербы. В итоге обошелся Видич в пятерку. Из которых один миллион наликом.

– За защитника такого класса пять миллионов сейчас – копейки.

– Да и тогда были копейки!

Видич провел за «Спартак» 41 матч, забил 4 гола.

В 2006 году москвичи продали серба в «Манчестер Юнайтед» за 10,5 миллиона евро.

Видич закончил карьеру в 2016 году.

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