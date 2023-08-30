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    • Бабич назвал известного защитника «Спартака», на которого он будет равняться

    Бабич назвал известного защитника «Спартака», на которого он будет равняться

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич признался, что хочет достичь уровня Неманьи Видича.

    – Знаете ли вы легендарного серба, который играл в «Спартаке»?

    – Я знаю Неманью Видича. Это один из лучших защитников в Сербии. Я буду делать все возможное и стараться стать игроком его уровня.

    – Советовались с кем-то перед переходом?

    – Я общался с ребятами из ЦСКА, например с Миланом Гайичем. Слышал только хорошее о России.

    – Можете рассказать подробнее о своей позиции, где вам удобнее играть, как центральному защитнику?

    – Большой разницы нет, играть слева или справа. Я готов играть и там, и там. Главное – выходить на поле и показывать всe, что можно. Я – левша. В этом смысле начало атаки для меня удобнее слева. В целом, существенной разницы нет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +102412

      zigbert 3 часа назад

      Начало было многообещающим, даже гол сумел забить. Что касается Видича - много ли он поиграл за Спартак? Сразу появились предложения от которых трудно было отказаться.

      1
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      Рейтинг: +379

      Bez Imeni 5 часов назад

      Первый матч проведения не плохо, посмотрим, что будет дальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21602

      Cleaner 5 часов назад

      В Спартаке только один ИЗВЕСТНЫЙ защитник - ДЖИКИЯ!!! Ржу ни могу...)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25114

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Очень бы хотелось, чтобы Бабич был близок к уровню Видича. Спартаку сейчас это крайне необходимо.

      3
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      Рейтинг: +1462

      SLADE2019 > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Такие, как Видич необходимы всем. С такими менеджерами, как в Спартаке игроки уровня Видич попадут к нам только случайно, как собственно и сам Видич попал.

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