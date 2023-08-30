Бабич назвал известного защитника «Спартака», на которого он будет равняться

Защитник «Спартака» Срджан Бабич признался, что хочет достичь уровня Неманьи Видича.

– Знаете ли вы легендарного серба, который играл в «Спартаке»?

– Я знаю Неманью Видича. Это один из лучших защитников в Сербии. Я буду делать все возможное и стараться стать игроком его уровня.

– Советовались с кем-то перед переходом?

– Я общался с ребятами из ЦСКА, например с Миланом Гайичем. Слышал только хорошее о России.

– Можете рассказать подробнее о своей позиции, где вам удобнее играть, как центральному защитнику?

– Большой разницы нет, играть слева или справа. Я готов играть и там, и там. Главное – выходить на поле и показывать всe, что можно. Я – левша. В этом смысле начало атаки для меня удобнее слева. В целом, существенной разницы нет.

Бабич дебютировал за «Спартак» в игре с «Динамо».

Он забил головой в дебютном матче.

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