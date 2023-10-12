Пьянович рассказал, почему Видич перешел в «Спартак» до трансфера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Спартака» Михайло Пьянович рассказал, как будущий капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич стал защитником красно-белых.

– Многие до сих пор не понимают, как удалось игрока уровня Видича заманить в Москву, в «Спартак». Вы как-то участвовали в этом процессе?

– Его «Шахтер» хотел купить, а я ему сказал: «Если ты перейдешь в «Шахтер», то навсегда останешься там». Как, например, Дарио Срна. Рассказал ему о «Спартаке», о Москве, и он перешел к нам.

– Первак за ним четыре раза летал в Белград.

– Да. У Видича были проблемы со спиной, и Первак привез с собой в Сербию китайца Лю (специалиста по иглоукалыванию. – Прим.), и тот, посмотрев спину Неманьи, сказал, что сто процентов его вылечит: «Можете подписывать контракт». Так и произошло. Мне Лю потом тоже помогал. Я не боялся его иголок! Он еще работает в «Спартаке»?

– Давно уже нет.

– Никто не работает из тех, кто был в мое время! Если мне сейчас нужны билеты на матч «Спартака» – не к кому обратиться, ха-ха! – сказал Пьянович.