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    Бывший игрок «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Видич может стать генеральным директором «Црвены Звезды»

    В руководство сербской «Црвены Звезды» могут прийти бывшие футболисты клуба, пишет Republika. Речь идет о защитнике Неманье Видиче и форварде Марко Пантеличе.

    Планируется, что Видич станет генеральным директором, а Пантелич займет пост спортивного директора. Назначения должны произойти летом.

    Источник: Republika

    Сербское инфрмационное агентство. Аудитория в инстаграме - 27,9 тысячи подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2442

      alarm 29 минут назад

      будет хрюкать из кресла. стыдно)

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