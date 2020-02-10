Бывший игрок «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Видич может стать генеральным директором «Црвены Звезды»

В руководство сербской «Црвены Звезды» могут прийти бывшие футболисты клуба, пишет Republika. Речь идет о защитнике Неманье Видиче и форварде Марко Пантеличе.

Планируется, что Видич станет генеральным директором, а Пантелич займет пост спортивного директора. Назначения должны произойти летом.