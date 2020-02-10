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Бывший игрок «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Видич может стать генеральным директором «Црвены Звезды»

10 февраля 2020, 15:34
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В руководство сербской «Црвены Звезды» могут прийти бывшие футболисты клуба, пишет Republika. Речь идет о защитнике Неманье Видиче и форварде Марко Пантеличе.

Планируется, что Видич станет генеральным директором, а Пантелич займет пост спортивного директора. Назначения должны произойти летом.

Источник: Republika

Сербское инфрмационное агентство. Аудитория в инстаграме - 27,9 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Видич Неманья
Комментарии (2)
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Павелий
1581355037
Бывших красно-белых не бывает!
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vka1970
1581358312
Удачи Неманья !
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