Бывший игрок «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Видич может стать генеральным директором «Црвены Звезды»

В руководство сербской «Црвены Звезды» могут прийти бывшие футболисты клуба, пишет Republika. Речь идет о защитнике Неманье Видиче и форварде Марко Пантеличе.
Планируется, что Видич станет генеральным директором, а Пантелич займет пост спортивного директора. Назначения должны произойти летом.
- Главным тренером «Црвены Звезды» является Деян Станкович, бывший игрок «Интера».
- Видич, помимо сербов, выступал за «Спартак» и «Манчестер Юнайтед».
- Пантелич играл за «Црвену Звезду» с 2004 по 2005 год.
Источник: Republika
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