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    • РФС утвердил состав звезд, приглашенных на матч Россия – Сербия

    РФС утвердил состав звезд, приглашенных на матч Россия – Сербия

    Стали известны планы по проведению развлекательной программы в преддверии и во время товарищеской встречи между сборными России и Сербии.

    Перед игрой песню «Родина-Мать» исполнит Григорий Лепс, в перерыве с хитом «Жди меня там» выступит Sevak. Планируется, что сербский гимн споет Александра Прийович.

    Также ожидается автограф-сессия с участием Милоша Красича, Неманьи Видича, Огнена Коромана, Михайло Пьяновича, Данко Лазовича, актера Милоша Биковича и кинорежиссера Эмира Кустурицы.

    • Россия и Сербия сыграют 21 марта.
    • Товарищеский матч пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    26.02.2024 22:44
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    Комментарии (7)
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    bset
    1708978161
    Что за шоу устроили из обычного товарняка? Пустили со взрослыми дядями поиграть?
    Ответить
    mutabor0992
    1708979019
    А где бортич и игнашевич?
    Ответить
    Цугундeр
    1709004660
    Гойко Митич спокойно покурит трубку мира в стороне .
    Ответить
    BVG4
    1709019467
    И чё, филя с лолитой , так и будут до упора забанены? А та, у котрой морда - символ ЦСКА, тоже? Ведущей то могла была бы быть! Вместе с ванькой - бывшим хохмачем по ночам:)))))
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    FMIDIDINO
    1709025311
    Для нашей сборной сейчас игра против Сербии само по себе праздник.
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