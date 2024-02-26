РФС утвердил состав звезд, приглашенных на матч Россия – Сербия

Стали известны планы по проведению развлекательной программы в преддверии и во время товарищеской встречи между сборными России и Сербии.

Перед игрой песню «Родина-Мать» исполнит Григорий Лепс, в перерыве с хитом «Жди меня там» выступит Sevak. Планируется, что сербский гимн споет Александра Прийович.

Также ожидается автограф-сессия с участием Милоша Красича, Неманьи Видича, Огнена Коромана, Михайло Пьяновича, Данко Лазовича, актера Милоша Биковича и кинорежиссера Эмира Кустурицы.