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    • 10 лучших трансферов в АПЛ в 21-м веке по версии Give me Sport – есть переход из «Спартака»

    10 лучших трансферов в АПЛ в 21-м веке по версии Give me Sport – есть переход из «Спартака»

    Издание Give me Sport составило десятку самых выгодных трансферов АПЛ в 21-м веке.

    1. Филиппе Коутиньо, из «Интера» в «Ливерпуль» за 8,5 миллионов фунтов.

    2. Тим Кэйхилл, из «Миллуолла» в «Эвертон» за 1,5.

    3. Сесар Аспиликуэта, из «Марселя» в «Челси» за 6,5.

    4. Деле Алли, из «МК Донс» в «Тоттенхэм» за 5.

    5. Неманья Видич, из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за 7.

    6. Н’Голо Канте, из «Кана» в «Лестер» за 5,6.

    7. Шеймус Коулмэн, из «Слайго Роверс» в «Эвертон» за 60 тысяч.

    8. Венсан Компани, из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» за 6 миллионов.

    9. Энди Робертсон, из «Халл Сити» в «Ливерпуль» за 8.

    10. Эдвин ван дер Сар, из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» за 2 .

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    Источник: Give me Sport

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    01.12.2024 15:43
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