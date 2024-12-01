10 лучших трансферов в АПЛ в 21-м веке по версии Give me Sport – есть переход из «Спартака»

Издание Give me Sport составило десятку самых выгодных трансферов АПЛ в 21-м веке.

1. Филиппе Коутиньо, из «Интера» в «Ливерпуль» за 8,5 миллионов фунтов.

2. Тим Кэйхилл, из «Миллуолла» в «Эвертон» за 1,5.

3. Сесар Аспиликуэта, из «Марселя» в «Челси» за 6,5.

4. Деле Алли, из «МК Донс» в «Тоттенхэм» за 5.

5. Неманья Видич, из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за 7.

6. Н’Голо Канте, из «Кана» в «Лестер» за 5,6.

7. Шеймус Коулмэн, из «Слайго Роверс» в «Эвертон» за 60 тысяч.

8. Венсан Компани, из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» за 6 миллионов.

9. Энди Робертсон, из «Халл Сити» в «Ливерпуль» за 8.

10. Эдвин ван дер Сар, из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» за 2 .

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE