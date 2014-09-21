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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Интер
Палермо - Интер: обзор матча 21 сентября 2014
Палермо
21.09.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Интер
3'
Ф. Васкес
42'
М. Ковачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Интер
90'
+2
Желтая карточка
Додо
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ф. Васкес
83'
80'
Желтая карточка
А. Раноккия
79'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Ковачич
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
74'
Замена
А. Белотти
️️️️
Ф. Больцони
66'
65'
Замена
Эрнанес
️️️️
Жуан
56'
Замена
Додо
️️️️
Д. Д'Амброзио
Желтая карточка
М. Морганелла
48'
Желтая карточка
Л. Ригони
45'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Ковачич
Пас отдал
П. Освальдо
36'
Желтая карточка
С. Ханданович
33'
Желтая карточка
Жуан
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васкес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
3
Феддаль
19
Терци
8
Баррето
33
Лазаар
19
Больцони
30
Ригони
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
3-3-2-2
1
Ханданович
15
Видич
13
Раноккия
15
Жуан
33
Д'Амброзио
17
Медель
5
Нагатомо
8
Ковачич
13
Гуарин
9
Икарди
10
Освальдо
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
20
Васкес
19
Квайсон
19
Квайсон
20
Васкес
19
Больцони
11
Белотти
11
Белотти
19
Больцони
33
Д'Амброзио
16
Додо
16
Додо
33
Д'Амброзио
15
Жуан
10
Эрнанес
10
Эрнанес
15
Жуан
8
Ковачич
8
Паласио
8
Паласио
8
Ковачич
Остались в запасе
Палермо
Интер
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Палермо - Интер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
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