Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нейл Даннс - статистика

Завершил карьеру
23 ноября 1982 (43)
#31 | Полузащитник
175 см | 77 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
31
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Фулхэм
1 : 0
07.05.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Болтон
1 : 0
30.04.2016
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Кардифф
2 : 1
23.04.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 0
19.04.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Болтон
1 : 2
16.04.2016
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
4 : 1
09.04.2016
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
3 : 1
05.04.2016
Болтон
52' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Болтон
0 : 1
02.04.2016
Рединг
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
6 : 0
19.03.2016
Болтон
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
1 : 2
12.03.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 2
08.03.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
2 : 1
05.03.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Болтон
1 : 2
27.02.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.02.2016
Болтон
34' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Болтон
1 : 1
20.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
3 : 2
13.02.2016
Болтон
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
16.01.2016
Болтон
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
12.01.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 2
02.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
1 : 0
28.12.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
2 : 2
19.12.2015
Фулхэм
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
2 : 2
15.12.2015
Болтон
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
1 : 0
12.12.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
2 : 3
05.12.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Болтон
1 : 1
30.11.2015
Брентфорд
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 1
21.11.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
07.11.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
03.11.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
0 : 0
31.10.2015
Болтон
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
1 : 1
24.10.2015
Лидс
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
20.10.2015
Бирмингем Сити
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
2 : 0
17.10.2015
Болтон
1' - 69'
66'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
03.10.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2015
Брайтон
1' - 86'
41'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
19.09.2015
Болтон
1' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 0
15.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Болтон
2 : 1
12.09.2015
Вулверхэмптон
1' - 50'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
28.08.2015
Болтон
1' - 90'
77'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 1
22.08.2015
Ноттингем Форест
1' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
18.08.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
3 : 0
15.08.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
0 : 0
08.08.2015
Дерби Каунти
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
55
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+