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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Болтон
Рединг - Болтон: обзор матча 21 ноября 2015
Рединг
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
28'
Л. Пиазон
34'
Д. Уильямс
80'
Л. Фини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Болтон
Замена
М. Выдра
️️️️
Н. Блекмэн
90'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Фини
Замена
Д. Купер
️️️️
Г. МакКлири
79'
77'
Замена
Э. Хески
️️️️
М. Дэйвис
Замена
Д. Обита
️️️️
Л. Пиазон
68'
65'
Замена
М. Клейтон
️️️️
Д. Спиринг
65'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Ш. Амеоби
58'
Желтая карточка
Д. Уитер
ГОЛ! 2:0!
Д. Уильямс
Пас отдал
О. Са
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пиазон
28'
Желтая карточка
П. МакШейн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Болтон
13
Бен Амос
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
41
Роуэн Либурд
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
4-2-1-3
26
Аль-Хабси
3
Тэйлор
5
МакШейн
6
Гектор
2
Гантер
10
Норвуд
19
Уильямс
12
Пиазон
9
Блекмэн
70
Са
12
МакКлири
3-5-1-1
13
Амос
31
Уитер
2
Жуано
20
Касадо
24
Фини
31
Даннс
16
Дэйвис
15
Прэтли
8
Спиринг
16
Вела
26
Амеоби
12
МакКлири
5
Купер
5
Купер
12
МакКлири
12
Пиазон
21
Обита
21
Обита
12
Пиазон
9
Блекмэн
11
Выдра
11
Выдра
9
Блекмэн
8
Спиринг
10
Клейтон
10
Клейтон
8
Спиринг
26
Амеоби
14
Мадин
14
Мадин
26
Амеоби
16
Дэйвис
19
Хески
19
Хески
16
Дэйвис
Остались в запасе
Рединг
Болтон
41
Роуэн Либурд
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
41
Роуэн Либурд
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Рединг - Болтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Мадейски
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