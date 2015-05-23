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Коро
Статистика
Коро - статистика
Завершил карьеру
5 января 1983 (43), Жирона
#10 | Нападающий
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
34
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
0 : 0
23.05.2015
Эльче
71' - 90'
90'
Испания. Примера, 37 тур
Эльче
2 : 3
17.05.2015
Атлетик
72' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 0
10.05.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1 : 2
03.05.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
4 : 0
29.04.2015
Депортиво
88' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3 : 0
25.04.2015
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1 : 0
20.04.2015
Реал Сосьедад
75' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Кордоба
0 : 2
12.04.2015
Эльче
90' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 1
09.04.2015
Хетафе
86' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 1
06.04.2015
Эльче
1' - 73'
Испания. Примера, 28 тур
Эльче
0 : 4
20.03.2015
Валенсия
75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
3 : 0
15.03.2015
Эльче
1' - 60'
17'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1 : 0
07.03.2015
Альмерия
88' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
02.03.2015
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 2
22.02.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0 : 1
16.02.2015
Эльче
90' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2 : 0
09.02.2015
Райо Вальекано
90' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
1 : 0
31.01.2015
Эльче
1' - 67'
55'
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 6
24.01.2015
Барселона
80' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1 : 0
18.01.2015
Леванте
82' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
1 : 2
11.01.2015
Эльче
70' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эльче
2 : 2
03.01.2015
Вильярреал
83' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1 : 2
21.12.2014
Малага
89' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
15.12.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0 : 2
06.12.2014
Атлетико
1' - 66'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.11.2014
Эльче
60' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2014
Кордоба
67' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
71' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 1
02.11.2014
Эспаньол
73' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
3 : 1
25.10.2014
Эльче
1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 2
19.10.2014
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Альмерия
2 : 2
04.10.2014
Эльче
1' - 73'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
0 : 1
26.09.2014
Сельта
69' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
5 : 1
23.09.2014
Эльче
1' - 61'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 2
19.09.2014
Эйбар
1' - 46'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
2 : 3
14.09.2014
Эльче
1' - 80'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
01.09.2014
Гранада
1' - 71'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
24.08.2014
Эльче
1' - 66'
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