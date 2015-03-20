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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Валенсия
Эльче - Валенсия: обзор матча 20 марта 2015
Эльче
20.03.2015, пятница, 22:45
Испания. Примера, 28 тур
0 : 4
Завершен
Валенсия
44'
А. Гомеш
57'
П. Алькасер
71'
Э. Роко (АГ)
90+2'
Н. Отаменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Валенсия
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Н. Отаменди
Пас отдал
П. Пьятти
90'
Замена
К. Тропи
️️️️
Д. Парехо
83'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
С. Фегули
Замена
П. Москера
️️️️
А. Гонсалес
77'
Замена
Коро
️️️️
Г. Родригеш
75'
71'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Э. Роко
68'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
Замена
К. Эррера
️️️️
М. Пашалич
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Гомеш
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомеш
Желтая карточка
Д. Суарес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
35
Карлос Тропи
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-3-1
22
Тытонь
5
Сисма
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
76
Файр
8
Гонсалес
10
Родригеш
8
Пашалич
8
Родригес
9
Жонатас
4-1-3-1-1
25
Алвес
19
Барраган
13
Мустафи
30
Отаменди
14
Гайя
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
10
Пьятти
9
Алькасер
8
Гонсалес
5
Москера
5
Москера
8
Гонсалес
10
Родригеш
10
Коро
10
Коро
10
Родригеш
8
Пашалич
17
Эррера
17
Эррера
8
Пашалич
8
Фегули
20
Канселу
20
Канселу
8
Фегули
10
Парехо
35
Тропи
35
Тропи
10
Парехо
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
Остались в запасе
Эльче
Валенсия
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эльче - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Мартинес Валеро
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