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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эльче
Альмерия - Эльче: обзор матча 04 октября 2014
Альмерия
04.10.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
37'
Верса (П)
84'
Т. Хемед
6'
В. Родригес
56'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Эльче
89'
Замена
К. Эррера
️️️️
Г. Родригеш
ГОЛ! 2:2!
Т. Хемед
Пас отдал
Верса
84'
80'
Замена
М. Пашалич
️️️️
В. Родригес
Замена
Корона
️️️️
М. дос Сантос
75'
73'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Коро
67'
Желтая карточка
В. Родригес
67'
Вторая желтая
Жонатас
Замена
Д. Зонго
️️️️
Тьеви
61'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Ф. Сориано
61'
56'
ГОЛ! 1:2!
Жонатас
Пас отдал
П. Москера
Желтая карточка
Х. Наварро
47'
45'
+2
Желтая карточка
П. Москера
43'
Желтая карточка
Жонатас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Верса
37'
35'
Желтая карточка
Э. Альбасар
21'
Желтая карточка
Х. Анхель Алонсо
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Родригес
Пас отдал
Жонатас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
5
Педро Москера
ЦП
10
Коро
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Альмерия
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
18
Томас Парти
ЦП
15
Корона
АП
7
Кике
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-4-2
23
Рубен
16
Дюбарбье
15
дос Сантос
5
Трухильо
23
Наварро
23
Сориано
12
Верса
12
Азиз
7
Мендес
11
Силва
23
Тьеви
4-1-1-3-1
25
Эррера
22
Суарес
18
Ломбан
3
Роко
21
Альбасар
14
Анхель Алонсо
5
Москера
8
Родригес
10
Коро
10
Родригеш
9
Жонатас
23
Тьеви
19
Зонго
19
Зонго
23
Тьеви
15
дос Сантос
15
Корона
15
Корона
15
дос Сантос
23
Сориано
10
Хемед
10
Хемед
23
Сориано
10
Коро
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Коро
8
Родригес
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Родригес
10
Родригеш
17
Эррера
17
Эррера
10
Родригеш
Остались в запасе
Альмерия
Эльче
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Альмерия - Эльче
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
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