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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эльче
Реал - Эльче: обзор матча 23 сентября 2014
Реал
23.09.2014, вторник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
5 : 1
Завершен
Эльче
19'
Г. Бэйл
26'
К. Роналду (П)
31'
К. Роналду
81'
К. Роналду (П)
90+2'
К. Роналду
15'
Э. Альбасар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эльче
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
90'
+2
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
82'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Роналду
81'
Замена
Чичарито
️️️️
Х. Родригес
78'
77'
Замена
К. Эррера
️️️️
Г. Родригеш
68'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Гонсалес
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
67'
61'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Коро
59'
Желтая карточка
Э. Альбасар
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
31'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
26'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Родригес
19'
Желтая карточка
Марсело
15'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Альбасар
Желтая карточка
Д. Карвахаль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
(К)
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
5
Доминго Сисма
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Педро Москера
ОП
8
Адриан Гонсалес
ОП
10
Коро
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
14
Ильярраменди
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
4-2-1-2-1
25
Эррера
5
Сисма
18
Пелегрин
18
Ломбан
21
Альбасар
5
Москера
8
Гонсалес
10
Коро
8
Родригес
10
Родригеш
9
Жонатас
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
23
Родригес
14
Чичарито
14
Чичарито
23
Родригес
10
Коро
76
Файр
76
Файр
10
Коро
8
Гонсалес
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Гонсалес
10
Родригеш
17
Эррера
17
Эррера
10
Родригеш
Остались в запасе
Реал
Эльче
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
10
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
10
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал - Эльче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
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