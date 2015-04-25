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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эльче
Атлетико - Эльче: обзор матча 25 апреля 2015
Атлетико
25.04.2015, суббота, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
55'
А. Гризманн
63'
Р. Гарсия
77'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эльче
Желтая карточка
Габи
90'
+2
Желтая карточка
Коке
90'
+2
86'
Замена
М. Аркес
️️️️
П. Москера
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Гризманн
80'
78'
Замена
К. Эррера
️️️️
Жонатас
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Ньигес
77'
73'
Замена
А. Хименес
️️️️
Г. Родригеш
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Гарсия
69'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Хуанфран
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
55'
53'
Желтая карточка
Жонатас
Замена
Хуанфран
️️️️
Г. Сикейра
48'
43'
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
Ф. Торрес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
32
Саму
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Коро
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
38
Марио Аркес
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-3-3
1
Облак
6
Сикейра
20
Хименес
2
Годин
18
Гамес
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
9
Торрес
7
Гризманн
14
Гарсия
2-1-4-2-1
22
Тытонь
3
Роко
5
Сисма
16
Гальвес
8
Гонсалес
5
Москера
76
Файр
32
Саму
10
Коро
10
Родригеш
9
Жонатас
6
Сикейра
20
Хуанфран
20
Хуанфран
6
Сикейра
14
Гарсия
8
Ньигес
8
Ньигес
14
Гарсия
7
Гризманн
9
Хименес
9
Хименес
7
Гризманн
5
Москера
38
Аркес
38
Аркес
5
Москера
10
Родригеш
20
Хименес
20
Хименес
10
Родригеш
9
Жонатас
17
Эррера
17
Эррера
9
Жонатас
Остались в запасе
Атлетико
Эльче
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Ману Эррера
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетико - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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