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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Малага
Эльче - Малага: обзор матча 21 декабря 2014
Эльче
21.12.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Малага
45+1'
Д. Ломбан
49'
И. Камачо
77'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Малага
Замена
Коро
️️️️
Э. Альбасар
89'
Замена
К. Эррера
️️️️
А. Гонсалес
80'
77'
Замена
Л. Альберто
️️️️
С. Дардер
77'
ГОЛ! 1:2!
Л. Альберто
Пас отдал
Ресио
Замена
А. Ньигес
️️️️
В. Родригес
65'
61'
Замена
Ресио
️️️️
Дуда
51'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Р. Санта Крус
49'
ГОЛ! 1:1!
И. Камачо
Пас отдал
С. Кастильехо
ГОЛ! 1:0!
Д. Ломбан
Пас отдал
Э. Альбасар
45'
+1
Желтая карточка
А. Гонсалес
30'
Желтая карточка
Э. Альбасар
19'
12'
Желтая карточка
С. Кастильехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Эльче
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
16
Рафаэль Гальвес
ОП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
18
Луис Альберто
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-2-3-1
22
Тытонь
21
Альбасар
18
Ломбан
3
Роко
5
Сисма
76
Файр
8
Гонсалес
10
Родригеш
8
Пашалич
8
Родригес
9
Жонатас
4-2-3-1
13
Камени
23
Торрес
5
Антунеш
2
Ангелери
15
Бока
4
Камачо
10
Дардер
70
Кастильехо
21
Орта
17
Дуда
24
Санта Крус
8
Родригес
7
Ньигес
7
Ньигес
8
Родригес
21
Альбасар
10
Коро
10
Коро
21
Альбасар
8
Гонсалес
17
Эррера
17
Эррера
8
Гонсалес
17
Дуда
36
Ресио
36
Ресио
17
Дуда
10
Дардер
18
Альберто
18
Альберто
10
Дардер
24
Санта Крус
39
Амрабат
39
Амрабат
24
Санта Крус
Остались в запасе
Эльче
Малага
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
10
Хуанпи
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
10
Хуанпи
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Эльче - Малага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Мартинес Валеро
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