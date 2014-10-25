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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эльче
Валенсия - Эльче: обзор матча 25 октября 2014
Валенсия
25.10.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
13'
Ш. Мустафи
18'
Д. Парехо
63'
Д. Ломбан (АГ)
90+3'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эльче
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Жонатас
Замена
А. Негредо
️️️️
Родриго
84'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
П. Пьятти
81'
79'
Замена
Ф. Файр
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
П. Алькасер
76'
74'
Замена
К. Эррера
️️️️
Г. Родригеш
70'
Желтая карточка
П. Москера
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Ломбан
63'
46'
Замена
А. Хименес
️️️️
Коро
35'
Желтая карточка
Г. Родригеш
ГОЛ! 2:0!
Д. Парехо
Пас отдал
П. Пьятти
18'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мустафи
Пас отдал
П. Пьятти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
14
Гайя
30
Отаменди
13
Мустафи
19
Барраган
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
10
Пьятти
19
Родриго
9
Алькасер
4-2-3-1
25
Эррера
22
Суарес
3
Роко
18
Ломбан
5
Сисма
5
Москера
8
Гонсалес
8
Родригес
10
Коро
10
Родригеш
9
Жонатас
9
Алькасер
20
Ибаньес
20
Ибаньес
9
Алькасер
10
Пьятти
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Пьятти
19
Родриго
21
Негредо
21
Негредо
19
Родриго
8
Гонсалес
76
Файр
76
Файр
8
Гонсалес
10
Коро
20
Хименес
20
Хименес
10
Коро
10
Родригеш
17
Эррера
17
Эррера
10
Родригеш
Остались в запасе
Валенсия
Эльче
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Валенсия - Эльче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
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