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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетико
Эльче - Атлетико: обзор матча 06 декабря 2014
Эльче
06.12.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
16'
Х. Хименес
53'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Атлетико
Желтая карточка
Э. Роко
90'
+1
Замена
А. Хименес
️️️️
В. Родригес
83'
80'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Туран
74'
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Манджукич
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Коро
66'
Замена
К. Эррера
️️️️
М. Пашалич
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
Жонатас
41'
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хименес
Пас отдал
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Коро
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-2-3-1
22
Тытонь
5
Сисма
3
Роко
18
Ломбан
22
Суарес
5
Москера
76
Файр
8
Родригес
8
Пашалич
10
Коро
9
Жонатас
4-4-2
13
Мойя
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
6
Сикейра
14
Габи
6
Коке
66
Туран
5
Тиагу
14
Гарсия
9
Манджукич
10
Коро
7
Фрагапане
7
Фрагапане
10
Коро
8
Пашалич
17
Эррера
17
Эррера
8
Пашалич
8
Родригес
20
Хименес
20
Хименес
8
Родригес
9
Манджукич
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Манджукич
66
Туран
9
Хименес
9
Хименес
66
Туран
Остались в запасе
Эльче
Атлетико
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эльче - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Мартинес Валеро
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