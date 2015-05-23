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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эльче
Леванте - Эльче: обзор матча 23 мая 2015
Леванте
23.05.2015, суббота, 17:30
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Эльче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эльче
90'
+3
Желтая карточка
Коро
89'
Желтая карточка
Д. Суарес
87'
Замена
П. Фрейшанет Вьехо
️️️️
П. Тытонь
83'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Ф. Файр
Замена
Р. Мартинс
️️️️
В. Камараса
81'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Лопес
73'
71'
Замена
Коро
️️️️
А. Ньигес
68'
Пенальти не реализован!
А. Ньигес
Желтая карточка
А. Гарсия
67'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
В. Касадесус
64'
45'
Желтая карточка
Д. Ломбан
Желтая карточка
Д. Баррал
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Эльче
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
29
Начо Поркар
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
37
Моха Траоре
ЦФ
3-3-1-3
13
Мариньо
12
Хуанфран
26
Винтра
4
Наварро
3
Гарсия
6
Хосе Мари
19
Лопес
6
Камараса
25
Моралес
11
Касадесус
18
Баррал
4-3-2-1
22
Тытонь
22
Суарес
18
Ломбан
3
Роко
5
Сисма
76
Файр
5
Москера
7
Ньигес
8
Пашалич
8
Родригес
17
Эррера
11
Касадесус
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Касадесус
19
Лопес
22
Сиссоко
22
Сиссоко
19
Лопес
6
Камараса
9
Мартинс
9
Мартинс
6
Камараса
22
Тытонь
35
Фрейшанет Вьехо
35
Фрейшанет Вьехо
22
Тытонь
7
Ньигес
10
Коро
10
Коро
7
Ньигес
76
Файр
10
Родригеш
10
Родригеш
76
Файр
Остались в запасе
Леванте
Эльче
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
29
Начо Поркар
ЦЗ
37
Моха Траоре
ЦФ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
29
Начо Поркар
ЦЗ
37
Моха Траоре
ЦФ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Леванте - Эльче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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