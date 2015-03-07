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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Альмерия
Эльче - Альмерия: обзор матча 07 марта 2015
Эльче
07.03.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
6'
В. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Альмерия
Замена
Х. Анхель Алонсо
️️️️
А. Гонсалес
89'
Замена
Коро
️️️️
В. Родригес
88'
87'
Замена
Х. Мануэль Касадо
️️️️
В. Силва
76'
Замена
Д. Ромера
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Г. Родригеш
️️️️
А. Ньигес
75'
Желтая карточка
А. Гонсалес
72'
66'
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
Д. Зонго
Желтая карточка
Д. Ломбан
37'
Желтая карточка
А. Ньигес
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Родригес
Пас отдал
Жонатас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Альмерия
23
Хулиан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
5
Педро Москера
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Альмерия
30
Йерай Гомес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
18
Томас Парти
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
36
Дани Ромера
ЦФ
4-3-2-1
22
Тытонь
5
Сисма
3
Роко
18
Ломбан
22
Суарес
7
Ньигес
76
Файр
8
Гонсалес
8
Родригес
8
Пашалич
9
Жонатас
4-3-2-1
23
Хулиан
23
Наварро
15
дос Сантос
5
Трухильо
16
Дюбарбье
12
Верса
23
Сориано
19
Зонго
11
Силва
15
Корона
10
Хемед
8
Гонсалес
14
Анхель Алонсо
14
Анхель Алонсо
8
Гонсалес
8
Родригес
10
Коро
10
Коро
8
Родригес
7
Ньигес
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Ньигес
23
Сориано
36
Дани Ромера
36
Дани Ромера
23
Сориано
11
Силва
20
Касадо
20
Касадо
11
Силва
19
Зонго
19
Эспиноса
19
Эспиноса
19
Зонго
Остались в запасе
Эльче
Альмерия
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Педро Москера
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
30
Йерай Гомес
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Педро Москера
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Эльче - Альмерия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Мартинес Валеро
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