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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эльче
Атлетик - Эльче: обзор матча 11 января 2015
Атлетик
11.01.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Эльче
73'
М. Сан Хосе
17'
В. Родригес
53'
Ф. Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эльче
90'
+3
Замена
С. Пелегрин
️️️️
Жонатас
89'
Желтая карточка
А. Гонсалес
84'
Замена
К. Эррера
️️️️
В. Родригес
80'
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
Г. Токеро
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Сан Хосе
73'
72'
Желтая карточка
В. Родригес
70'
Замена
Коро
️️️️
А. Ньигес
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Итурраспе
66'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Муньяин
66'
64'
Желтая карточка
Д. Суарес
55'
Желтая карточка
А. Ньигес
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
О. де Маркос
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Файр
Пас отдал
Жонатас
44'
Желтая карточка
Д. Ломбан
Желтая карточка
М. Баленсиага
17'
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Родригес
Пас отдал
Жонатас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Эльче
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
17
Рико
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
4-3-2-1
22
Тытонь
22
Суарес
3
Роко
18
Ломбан
5
Сисма
76
Файр
8
Гонсалес
7
Ньигес
8
Пашалич
8
Родригес
9
Жонатас
10
Муньяин
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
10
Муньяин
8
Итурраспе
23
Токеро
23
Токеро
8
Итурраспе
18
де Маркос
25
Вигуэра
25
Вигуэра
18
де Маркос
9
Жонатас
18
Пелегрин
18
Пелегрин
9
Жонатас
7
Ньигес
10
Коро
10
Коро
7
Ньигес
8
Родригес
17
Эррера
17
Эррера
8
Родригес
Остались в запасе
Атлетик
Эльче
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетик - Эльче
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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