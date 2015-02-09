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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Райо Вальекано
Эльче - Райо Вальекано: обзор матча 09 февраля 2015
Эльче
09.02.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
21'
Д. Суарес
82'
В. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Райо Вальекано
Замена
Коро
️️️️
В. Родригес
90'
89'
Желтая карточка
Х. Санчес
Желтая карточка
Ф. Файр
88'
Замена
К. Эррера
️️️️
Жонатас
87'
ГОЛ! 2:0!
В. Родригес
Пас отдал
Ф. Файр
82'
78'
Замена
Х. Санчес
️️️️
А. Амайя
76'
Вторая желтая
Р. Баэна
Замена
Г. Родригеш
️️️️
А. Ньигес
74'
72'
Желтая карточка
Р. Баэна
70'
Замена
Манушу
️️️️
А. Буэно
Желтая карточка
Э. Альбасар
48'
46'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Акино
36'
Желтая карточка
Л. Баптистао
26'
Желтая карточка
А. Буэно
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
2
Тито
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Лика
ЦП
9
Манушу
ЦФ
4-3-2-1
22
Тытонь
21
Альбасар
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
7
Ньигес
8
Гонсалес
76
Файр
8
Родригес
8
Пашалич
9
Жонатас
4-3-1-2
25
Тоньо
4
Амайя
2
Инсуа
83
Зе Каштру
2
Тито
20
Акино
15
Баэна
10
Трасоррас
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
8
Родригес
10
Коро
10
Коро
8
Родригес
7
Ньигес
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Ньигес
9
Жонатас
17
Эррера
17
Эррера
9
Жонатас
20
Акино
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
20
Акино
4
Амайя
19
Санчес
19
Санчес
4
Амайя
19
Буэно
9
Манушу
9
Манушу
19
Буэно
Остались в запасе
Эльче
Райо Вальекано
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Эльче - Райо Вальекано
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Мартинес Валеро
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