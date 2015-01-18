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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Леванте
Эльче - Леванте: обзор матча 18 января 2015
Эльче
18.01.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
12'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Леванте
Желтая карточка
А. Гонсалес
90'
Замена
Коро
️️️️
В. Родригес
82'
79'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Ж. Симао
Замена
Р. Гальвес
️️️️
М. Пашалич
79'
76'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Р. Гарсия
76'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Н. Эль-Жар
72'
Пенальти не реализован!
Р. Гарсия
Желтая карточка
Д. Суарес
71'
Замена
А. Хименес
️️️️
А. Ньигес
66'
63'
Желтая карточка
Ж. Симао
51'
Желтая карточка
В. Камараса
Желтая карточка
Э. Роко
23'
Пенальти не реализован!
Ф. Файр
21'
20'
Желтая карточка
Л. Винтра
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
Пас отдал
А. Ньигес
12'
6'
Красная карточка
Д. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
16
Рафаэль Гальвес
ОП
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
4-3-2-1
22
Тытонь
5
Сисма
3
Роко
18
Пелегрин
22
Суарес
7
Ньигес
8
Гонсалес
76
Файр
8
Родригес
8
Пашалич
9
Жонатас
4-2-1-3
13
Мариньо
4
Наварро
26
Винтра
2
Лопес
12
Хуанфран
6
Камараса
23
Симао
14
Гарсия
25
Эль-Жар
11
Касадесус
25
Моралес
8
Пашалич
16
Гальвес
16
Гальвес
8
Пашалич
8
Родригес
10
Коро
10
Коро
8
Родригес
7
Ньигес
20
Хименес
20
Хименес
7
Ньигес
23
Симао
23
Иваншиц
23
Иваншиц
23
Симао
25
Эль-Жар
17
Ксуметра
17
Ксуметра
25
Эль-Жар
14
Гарсия
9
Мартинс
9
Мартинс
14
Гарсия
Остались в запасе
Эльче
Леванте
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Эльче - Леванте
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Мартинес Валеро
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