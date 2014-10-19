Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Севилья
Эльче - Севилья: обзор матча 19 октября 2014
Эльче
19.10.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
60'
К. Бакка
73'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Севилья
82'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Мбиа
Замена
А. Гонсалес
️️️️
П. Москера
78'
Желтая карточка
Г. Родригеш
77'
73'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Д. Суарес
Замена
Ф. Файр
️️️️
Х. Анхель Алонсо
72'
Желтая карточка
П. Москера
66'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
А. Хименес
62'
Желтая карточка
Д. Суарес
61'
60'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ж. Деулофеу
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Желтая карточка
А. Хименес
55'
46'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Коке
Желтая карточка
Х. Анхель Алонсо
39'
30'
Желтая карточка
С. Мбиа
21'
Желтая карточка
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
5
Педро Москера
ЦП
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Эррера
21
Альбасар
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
14
Анхель Алонсо
5
Москера
8
Родригес
10
Коро
17
Эррера
20
Хименес
4-1-2-1-2
34
Бету
23
Коке
22
Видаль
2
Пареха
14
Тремулинас
20
Крыховяк
23
Карришу
25
Мбиа
4
Суарес
70
Бакка
10
Деулофеу
5
Москера
8
Гонсалес
8
Гонсалес
5
Москера
14
Анхель Алонсо
76
Файр
76
Файр
14
Анхель Алонсо
20
Хименес
10
Родригеш
10
Родригеш
20
Хименес
23
Коке
90
Фигейраш
90
Фигейраш
23
Коке
25
Мбиа
10
Иборра
10
Иборра
25
Мбиа
10
Деулофеу
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Деулофеу
Остались в запасе
Эльче
Севилья
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эльче - Севилья
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Севилья
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+