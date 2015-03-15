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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эльче
Севилья - Эльче: обзор матча 15 марта 2015
Севилья
15.03.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
18'
К. Бакка (П)
31'
К. Бакка
81'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эльче
85'
Замена
А. Хименес
️️️️
В. Родригес
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Э. Банега
81'
Желтая карточка
Э. Банега
78'
Замена
С. Мбиа
️️️️
В. Иборра
78'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
73'
66'
Замена
К. Эррера
️️️️
М. Пашалич
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Антонио Рейес
65'
60'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Коро
56'
Желтая карточка
Д. Сисма
37'
Желтая карточка
Х. Анхель Алонсо
Желтая карточка
Г. Крыховяк
33'
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Коке
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бакка
18'
17'
Желтая карточка
Коро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Коро
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
32
Саму
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
2
Пареха
15
Колоджейчак
23
Коке
20
Крыховяк
10
Иборра
11
Банега
19
Рейес
4
Суарес
70
Бакка
4-1-1-3-1
22
Тытонь
22
Суарес
3
Роко
18
Ломбан
5
Сисма
14
Анхель Алонсо
76
Файр
10
Коро
8
Пашалич
8
Родригес
9
Жонатас
19
Рейес
22
Видаль
22
Видаль
19
Рейес
10
Иборра
25
Мбиа
25
Мбиа
10
Иборра
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
10
Коро
10
Родригеш
10
Родригеш
10
Коро
8
Пашалич
17
Эррера
17
Эррера
8
Пашалич
8
Родригес
20
Хименес
20
Хименес
8
Родригес
Остались в запасе
Севилья
Эльче
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
32
Саму
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
32
Саму
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Севилья - Эльче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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