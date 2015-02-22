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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал
Эльче - Реал: обзор матча 22 февраля 2015
Эльче
22.02.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Реал
56'
К. Бензема
69'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Реал
90'
+3
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
88'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Иско
83'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Л. Силва
Замена
К. Эррера
️️️️
А. Гонсалес
79'
Замена
Р. Гальвес
️️️️
М. Пашалич
74'
Желтая карточка
Э. Роко
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Замена
Г. Родригеш
️️️️
А. Ньигес
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
А. Ньигес
52'
Желтая карточка
Жонатас
40'
36'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Э. Альбасар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
(К)
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Тытонь
21
Альбасар
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
8
Гонсалес
7
Ньигес
76
Файр
8
Родригес
8
Пашалич
9
Жонатас
4-1-1-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
16
Силва
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
8
Пашалич
16
Гальвес
16
Гальвес
8
Пашалич
7
Ньигес
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Ньигес
8
Гонсалес
17
Эррера
17
Эррера
8
Гонсалес
22
Иско
5
Арбелоа
5
Арбелоа
22
Иско
16
Силва
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
16
Силва
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
Остались в запасе
Эльче
Реал
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эльче - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Мартинес Валеро
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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