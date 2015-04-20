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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал Сосьедад
Эльче - Реал Сосьедад: обзор матча 20 апреля 2015
Эльче
20.04.2015, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
19'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
Х. Рульи
Замена
Х. Анхель Алонсо
️️️️
Ф. Файр
90'
+3
Желтая карточка
В. Родригес
83'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
В. Родригес
83'
Желтая карточка
М. Пашалич
79'
Желтая карточка
А. Ньигес
75'
Замена
Коро
️️️️
А. Ньигес
75'
74'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Д. Зурутуса
72'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
67'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
62'
Замена
И. Агиррече
️️️️
М. Бергара
62'
Замена
К. Вела
️️️️
С. Каналес
27'
Желтая карточка
М. Бергара
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
32
Саму
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-3-2-1
22
Тытонь
5
Сисма
18
Ломбан
3
Роко
22
Суарес
7
Ньигес
76
Файр
5
Москера
8
Родригес
8
Пашалич
9
Жонатас
3-5-2
28
Рульи
2
Сальдуа
3
Гонсалес
3
де ла Белья
5
Кастро
5
Бергара
17
Зурутуса
6
Элустондо
10
Прието
20
Каналес
23
Гранеро
76
Файр
14
Анхель Алонсо
14
Анхель Алонсо
76
Файр
8
Родригес
8
Гонсалес
8
Гонсалес
8
Родригес
7
Ньигес
10
Коро
10
Коро
7
Ньигес
17
Зурутуса
14
Эрвияс
14
Эрвияс
17
Зурутуса
5
Бергара
9
Агиррече
9
Агиррече
5
Бергара
20
Каналес
10
Вела
10
Вела
20
Каналес
Остались в запасе
Эльче
Реал Сосьедад
32
Саму
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
32
Саму
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эльче - Реал Сосьедад
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мартинес Валеро
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