Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эльче
Райо Вальекано - Эльче: обзор матча 14 сентября 2014
Райо Вальекано
14.09.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 3
Завершен
Эльче
45'
Г. Какута
90+1'
А. Буэно (П)
37'
Э. Альбасар
55'
Жонатас
69'
П. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эльче
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Буэно
90'
+1
88'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Г. Родригеш
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Баптистао
84'
80'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Коро
Замена
Манушу
️️️️
Х. Акино
73'
71'
Желтая карточка
А. Хименес
71'
Замена
А. Хименес
️️️️
В. Родригес
69'
ГОЛ! 1:3!
П. Москера
Пас отдал
Жонатас
Замена
А. Посуэло
️️️️
А. Ба
62'
55'
ГОЛ! 1:2!
Жонатас
Желтая карточка
З. Каштру
53'
50'
Желтая карточка
Д. Ломбан
ГОЛ! 1:1!
Г. Какута
Пас отдал
А. Буэно
45'
37'
ГОЛ! 0:1!
Э. Альбасар
Желтая карточка
А. Ба
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Коро
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
30
Ба
2
Инсуа
2
Тито
83
Зе Каштру
15
Баэна
10
Трасоррас
20
Акино
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
4-2-3-1
22
Тытонь
22
Суарес
18
Ломбан
3
Роко
21
Альбасар
8
Гонсалес
5
Москера
8
Родригес
10
Коро
10
Родригеш
9
Жонатас
12
Баптистао
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Баптистао
30
Ба
8
Посуэло
8
Посуэло
30
Ба
20
Акино
9
Манушу
9
Манушу
20
Акино
10
Родригеш
76
Файр
76
Файр
10
Родригеш
10
Коро
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Коро
8
Родригес
20
Хименес
20
Хименес
8
Родригес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эльче
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Райо Вальекано - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Эльче
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+