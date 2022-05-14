Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаэль Эссер - статистика

Завершил карьеру
22 ноября 1987 (38)
#21 | Вратарь
198 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
3 : 2
14.05.2022
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
2 : 1
06.05.2022
Арминия
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
3 : 4
30.04.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бохум
0 : 2
24.04.2022
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
3 : 0
16.04.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бохум
0 : 0
10.04.2022
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 2
02.04.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бохум
0 : 2
18.03.2022
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бохум
2 : 1
05.03.2022
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 1
27.02.2022
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
1 : 1
19.02.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
4 : 2
12.02.2022
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
1 : 1
04.02.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
2 : 2
22.01.2022
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
1 : 0
15.01.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
09.01.2022
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
0 : 1
18.12.2021
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Арминия
2 : 0
14.12.2021
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бохум
1 : 1
11.12.2021
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2 : 3
04.12.2021
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 1
27.11.2021
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1 : 0
20.11.2021
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бохум
2 : 0
06.11.2021
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
2 : 1
31.10.2021
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бохум
2 : 0
24.10.2021
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
16.10.2021
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
02.10.2021
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
0 : 0
26.09.2021
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
7 : 0
18.09.2021
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 3
12.09.2021
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
2 : 1
28.08.2021
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
21.08.2021
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
1 : 0
14.08.2021
Бохум
Был в запасе
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
3
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
1
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
5
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
12
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
10
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+