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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия Д
Бохум - Боруссия Д: обзор матча 11 декабря 2021
Бохум
11.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
40'
С. Полтер (П)
85'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Боруссия Д
Замена
А. Белла Кочап
️️️️
К. Стафилидис
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Д. Загаду
85'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Э. Холанд
Замена
К. Гамбоа
️️️️
К. Антви-Адджей
80'
Замена
Р. Теше
️️️️
М. Пантович
80'
68'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Вольф
68'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Дауд
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Полтер
68'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
Г. Хольтманн
67'
58'
Желтая карточка
М. Хуммельс
57'
Желтая карточка
Н. Шульц
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Полтер
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
5
Ляйтш
3
Стафилидис
8
Лосилла
37
Реджбечай
18
Антви-Адджей
27
Пантович
17
Хольтманн
91
Полтер
3-3-2-1-1
1
Кобель
27
Вольф
23
Загаду
15
Хуммельс
12
Менье
23
Джан
14
Шульц
81
Дауд
5
Беллингем
18
Ройс
9
Холанд
3
Стафилидис
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
3
Стафилидис
18
Антви-Адджей
2
Гамбоа
2
Гамбоа
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
7
Бокхорн
7
Бокхорн
17
Хольтманн
27
Пантович
8
Теше
8
Теше
27
Пантович
91
Полтер
35
Ганвула
35
Ганвула
91
Полтер
81
Дауд
8
Брандт
8
Брандт
81
Дауд
27
Вольф
9
Азар
9
Азар
27
Вольф
Остались в запасе
Бохум
Боруссия Д
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
86
Сома Новотны
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
86
Сома Новотны
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бохум - Боруссия Д
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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