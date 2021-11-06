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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Хоффенхайм
Бохум - Хоффенхайм: обзор матча 06 ноября 2021
Бохум
06.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
66'
С. Новотны
90+7'
М. Пантович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:0!
М. Пантович
90'
+7
79'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Акпогума
78'
Желтая карточка
С. Руди
Замена
К. Гамбоа
️️️️
К. Стафилидис
77'
75'
Желтая карточка
А. Крамарич
Пенальти не реализован!
М. Риман
75'
73'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:0!
С. Новотны
Пас отдал
М. Пантович
66'
64'
Замена
К. Ричардс
️️️️
С. Пош
Замена
М. Пантович
️️️️
Э. Реджбечай
64'
Замена
С. Новотны
️️️️
С. Полтер
64'
60'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Баумгартнер
60'
Замена
Д. Раум
️️️️
Р. Сков
Желтая карточка
К. Стафилидис
53'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Д. Блум
39'
38'
Желтая карточка
К. Фогт
29'
Желтая карточка
С. Пош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
24
Лампропулос
3
Стафилидис
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
17
Блум
29
Асано
91
Полтер
3-2-1-3-1
1
Бауманн
7
Фогт
25
Акпогума
4
Пош
6
Штиллер
27
Гриллич
13
Руди
9
Бебу
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
17
Блум
17
Хольтманн
17
Хольтманн
17
Блум
3
Стафилидис
2
Гамбоа
2
Гамбоа
3
Стафилидис
37
Реджбечай
27
Пантович
27
Пантович
37
Реджбечай
91
Полтер
86
Новотны
86
Новотны
91
Полтер
24
Сков
22
Раум
22
Раум
24
Сков
4
Пош
26
Ричардс
26
Ричардс
4
Пош
25
Акпогума
9
Даббур
9
Даббур
25
Акпогума
14
Баумгартнер
10
Рюттер
10
Рюттер
14
Баумгартнер
Остались в запасе
Бохум
Хоффенхайм
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Мият Гачинович
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Мият Гачинович
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бохум - Хоффенхайм
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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