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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бохум
Боруссия М - Бохум: обзор матча 31 октября 2021
Боруссия М
31.10.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Бохум
12'
А. Плеа
40'
Й. Хофманн
86'
Д. Блум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бохум
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Блум
Желтая карточка
Х. Вольф
85'
83'
Замена
С. Новотны
️️️️
С. Полтер
Замена
Х. Вольф
️️️️
А. Плеа
82'
77'
Замена
М. Пантович
️️️️
Э. Левен
76'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Коне
69'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Штиндль
69'
51'
Желтая карточка
Э. Машович
46'
Замена
Д. Блум
️️️️
Г. Хольтманн
46'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
К. Гамбоа
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
А. Плеа
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
Д. Скалли
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
28
Гинтер
30
Эльведи
29
Скалли
6
Закария
17
Коне
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
4-1-2-2-1
1
Риман
2
Гамбоа
15
Машович
24
Лампропулос
3
Соарес
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
29
Асано
17
Хольтманн
91
Полтер
13
Штиндль
9
Тюрам
9
Тюрам
13
Штиндль
17
Коне
10
Нойхаус
10
Нойхаус
17
Коне
14
Плеа
17
Вольф
17
Вольф
14
Плеа
2
Гамбоа
3
Стафилидис
3
Стафилидис
2
Гамбоа
23
Левен
27
Пантович
27
Пантович
23
Левен
17
Хольтманн
17
Блум
17
Блум
17
Хольтманн
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
91
Полтер
86
Новотны
86
Новотны
91
Полтер
Остались в запасе
Боруссия М
Бохум
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Боруссия М - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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