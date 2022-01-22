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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Кельн
Бохум - Кельн: обзор матча 22 января 2022
Бохум
22.01.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Кельн
25'
Г. Хольтманн
70'
Т. Асано
36'
Т. Хюберс
45'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Кельн
90'
+2
Желтая карточка
М. Ут
85'
Желтая карточка
Я. Хорн
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
82'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Э. Реджбечай
82'
80'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
80'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
ГОЛ! 2:2!
Т. Асано
Пас отдал
С. Полтер
70'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
К. Стафилидис
65'
Замена
Т. Асано
️️️️
М. Пантович
65'
65'
Замена
М. Ут
️️️️
Д. Любичич
61'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Л. Шауб
61'
Замена
Я. Хорн
️️️️
О. Дуда
60'
Желтая карточка
Й. Хектор
Замена
С. Полтер
️️️️
Ю. Локадия
56'
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Модест
Пас отдал
Ф. Кайнц
36'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хюберс
ГОЛ! 1:0!
Г. Хольтманн
Пас отдал
Ю. Локадия
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
3
Стафилидис
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
17
Хольтманн
27
Пантович
9
Локадия
4-1-2-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
21
Любичич
6
Озкан
21
Шауб
8
Дуда
11
Кайнц
27
Модест
3
Стафилидис
2
Гамбоа
2
Гамбоа
3
Стафилидис
37
Реджбечай
6
Остерхаге
6
Остерхаге
37
Реджбечай
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
27
Пантович
29
Асано
29
Асано
27
Пантович
9
Локадия
91
Полтер
91
Полтер
9
Локадия
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
8
Дуда
38
Хорн
38
Хорн
8
Дуда
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
21
Шауб
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Шауб
21
Любичич
13
Ут
13
Ут
21
Любичич
Остались в запасе
Бохум
Кельн
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
40
Йонас Урбиг
ВР
7
Томаш Острак
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
7
Томаш Острак
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Бохум - Кельн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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