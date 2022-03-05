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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Гройтер Фюрт
Бохум - Гройтер Фюрт: обзор матча 05 марта 2022
Бохум
05.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
35'
М. Ляйтш
71'
А. Лосилла
64'
А. Белла Кочап (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Гройтер Фюрт
Замена
Э. Машович
️️️️
Э. Реджбечай
90'
+2
Желтая карточка
М. Пантович
82'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
К. Гамбоа
74'
Замена
Д. Блум
️️️️
К. Антви-Адджей
74'
73'
Желтая карточка
Й. Виллемс
ГОЛ! 2:1!
А. Лосилла
71'
67'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Д. Левелинг
Замена
М. Пантович
️️️️
Э. Левен
65'
Замена
Т. Асано
️️️️
Г. Хольтманн
65'
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Белла Кочап
53'
Желтая карточка
Б. Хргота
46'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Ж. Иттер
46'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ж. Дудзяк
Желтая карточка
К. Гамбоа
44'
39'
Желтая карточка
Ж. Иттер
ГОЛ! 1:0!
М. Ляйтш
35'
34'
Желтая карточка
С. Грисбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
5
Ляйтш
17
Белла Кочап
2
Гамбоа
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
91
Полтер
3-1-3-1-2
1
Линде
28
Мейерхофер
27
Иттер
24
Виргевер
13
Грисбек
30
Зегуйн
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
10
Хргота
18
Левелинг
2
Гамбоа
3
Стафилидис
3
Стафилидис
2
Гамбоа
37
Реджбечай
15
Машович
15
Машович
37
Реджбечай
23
Левен
27
Пантович
27
Пантович
23
Левен
18
Антви-Адджей
17
Блум
17
Блум
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
29
Асано
29
Асано
17
Хольтманн
27
Иттер
15
Виллемс
15
Виллемс
27
Иттер
18
Левелинг
18
Абиама
18
Абиама
18
Левелинг
28
Дудзяк
7
Нильсен
7
Нильсен
28
Дудзяк
Остались в запасе
Бохум
Гройтер Фюрт
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
9
Афимико Пулулу
ЛВ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
9
Афимико Пулулу
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Бохум - Гройтер Фюрт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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