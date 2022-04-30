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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бохум
Боруссия Д - Бохум: обзор матча 30 апреля 2022
Боруссия Д
30.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 4
Завершен
Бохум
18'
Э. Холанд (П)
30'
Э. Холанд (П)
62'
Э. Холанд
3'
С. Полтер
8'
Г. Хольтманн
81'
Ю. Локадия
85'
М. Пантович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Бохум
Желтая карточка
А. Пападопулос
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Цоллер
Желтая карточка
Т. Роте
89'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
А. Витсель
87'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
87'
85'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
М. Пантович
Замена
Т. Роте
️️️️
Р. Геррейру
84'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Вольф
84'
84'
Замена
Э. Левен
️️️️
Э. Реджбечай
81'
ГОЛ! 3:3!
Ю. Локадия
Пас отдал
М. Пантович
72'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Т. Асано
72'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
С. Полтер
68'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Д. Гиттенс
63'
ГОЛ! 3:2!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Ройс
62'
Желтая карточка
Ю. Брандт
55'
35'
Желтая карточка
Э. Машович
31'
Желтая карточка
А. Лосилла
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Холанд
30'
Желтая карточка
Д. Беллингем
24'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Холанд
18'
8'
ГОЛ! 0:2!
Г. Хольтманн
Пас отдал
Т. Асано
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Полтер
Пас отдал
Т. Асано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-2-3-1
1
Хитц
22
Геррейру
28
Аканджи
23
Загаду
27
Вольф
28
Витсель
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
11
Гиттенс
9
Холанд
4-1-1-3-1
1
Риман
2
Гамбоа
15
Машович
5
Ляйтш
7
Бокхорн
8
Лосилла
37
Реджбечай
29
Асано
27
Пантович
17
Хольтманн
91
Полтер
22
Геррейру
15
Роте
15
Роте
22
Геррейру
11
Гиттенс
25
Пасслак
25
Пасслак
11
Гиттенс
28
Витсель
6
Пападопулос
6
Пападопулос
28
Витсель
27
Вольф
19
Рейньер
19
Рейньер
27
Вольф
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
37
Реджбечай
23
Левен
23
Левен
37
Реджбечай
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
29
Асано
6
Цоллер
6
Цоллер
29
Асано
91
Полтер
9
Локадия
9
Локадия
91
Полтер
Остались в запасе
Боруссия Д
Бохум
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
17
Данни Блум
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
17
Данни Блум
ЛВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Боруссия Д - Бохум
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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