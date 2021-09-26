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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Штутгарт
Бохум - Штутгарт: обзор матча 26 сентября 2021
Бохум
26.09.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Штутгарт
85'
Замена
М. Кемпф
️️️️
К. Мавропанос
85'
Замена
Д. Дидави
️️️️
О. Мангала
85'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Т. Кулибали
Замена
Д. Блум
️️️️
Г. Хольтманн
84'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
А. Лосилла
84'
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Левен
78'
Желтая карточка
Э. Машович
75'
Замена
Т. Асано
️️️️
К. Антви-Адджей
71'
63'
Желтая карточка
Т. Кулибали
58'
Желтая карточка
В. Эндо
46'
Замена
Э. Томми
️️️️
Х. Аль-Гаддиуи
46'
Замена
К. Фюрих
️️️️
М. Климович
43'
Желтая карточка
Х. Аль-Гаддиуи
Желтая карточка
А. Белла Кочап
38'
19'
Желтая карточка
М. Климович
14'
Желтая карточка
Б. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
10
Филипп Клемент
АП
10
Даниэль Дидави
АП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Крис Фюрих
ПВ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
17
Белла Кочап
7
Бокхорн
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
91
Полтер
4-2-2-2
21
Мюллер
3
Антон
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Соса
23
Мангала
3
Эндо
40
Климович
10
Кулибали
22
Мармуш
18
Аль-Гаддиуи
8
Лосилла
3
Стафилидис
3
Стафилидис
8
Лосилла
23
Левен
8
Теше
8
Теше
23
Левен
17
Хольтманн
17
Блум
17
Блум
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
29
Асано
29
Асано
18
Антви-Адджей
40
Климович
10
Фюрих
10
Фюрих
40
Климович
15
Мавропанос
2
Кемпф
2
Кемпф
15
Мавропанос
18
Аль-Гаддиуи
27
Томми
27
Томми
18
Аль-Гаддиуи
23
Мангала
10
Дидави
10
Дидави
23
Мангала
10
Кулибали
15
Массимо
15
Массимо
10
Кулибали
Остались в запасе
Бохум
Штутгарт
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
10
Филипп Клемент
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
10
Филипп Клемент
АП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Бохум - Штутгарт
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
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